Die USA werden wegen des Coronavirus auch weiterhin Europäern und Europäerinnen sowie anderen Ausländern die Einreise in das Land verwehren – nicht zuletzt aufgrund der raschen Verbreitung durch die Delta-Variante und sinkender Impfquoten.

„Wegen der Delta-Variante werden wir die bestehenden Reisebeschränkungen an dieser Stelle beibehalten“, sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, am Montag. Denn durch die Mutation würden die Coronavirus-Fallzahlen steigen – vor allem unter den Ungeimpften. „Und es scheint wahrscheinlich, dass sich das in den kommenden Wochen fortsetzen wird“, so Psaki weiter.

Derzeit können unter anderen Ausländer, die sich zuletzt in den Schengen-Staaten, Großbritannien bzw. China aufgehalten haben, nicht in die USA einreisen. Aus Ländern wie Mexiko, Kolumbien oder der Türkei kann man aktuell noch ungehindert in die USA einreisen.