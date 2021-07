Nach der COVID-19 bedingten Absage im letzten Jahr feiert der beliebte Triathlon heuer sein Comeback. Die zehnte Auflage verspricht wieder ein Sportspektakel der Extraklasse zu werden. Insgesamt werden am Linz AG Supersportwochenende drei verschiedene Bewerbe angeboten, sodass für jeden Sportler etwas dabei ist.

Nach dem in Oberösterreich einzigartigen Staffelbewerb, dem OÖ Firmentriathlon powered by Internorm, am Freitag, steht der Samstag ganz im Zeichen der österreichischen Triathlonszene. Beim 10. ASVÖ Steeltownman werden heuer die Aquathlon Staatsmeisterschaften ausgetragen, bei denen die nationale Elite am Start steht.

Gerade auch die Nachwuchsathleten liegen den Veranstaltern vom PSVTri-Linz besonders am Herzen. Alle Altersklassen genießen die schöne Kulisse am Pichlingersee, das zentrale Veranstaltungsgelände inmitten der Wettkampfstrecken und die schönen Strecken um den See. Außerdem ist der PSVTri-Linz seit Jahren bekannt für das besondere Rahmenprogramm und die köstliche Verpflegung der Athleten.

So ist das Linz AG Supersportwochenende ein tolles Angebot für die ganze Familie. Nach den Staatsmeisterschaften fällt am Samstagnachmittag der Startschuss zum Sprintbewerb. Auch hier werden die Athleten alles geben, um die Stahltrophäe des Steeltownman in die Höhe stemmen zu dürfen. Denn neben vielen Erneuerungen, für die die Coronapause genutzt wurde, bleibt die Erfolgsformel die gleiche: Ein Triathlon von Triathleten für Triathleten. Dieses Motto wird von 21. bis 22. August am Linzer Pichlingersee wieder umgesetzt. Anmeldungen und Informationen jederzeit unter www.steeltownman.com und www.firmentriathlon.at