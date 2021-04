Der Vergabeausschuss des Österreichischen Triathlonverbandes hat im Rahmen seiner letzten Vergabesitzung die neuerliche Vergabe der Öst. (Staats-) Meisterschaften 2021 über die Olympische Distanz durchgeführt. Der Vergabeausschuss hat dabei die Öst. (Staats-) Meisterschaft 2021 im Triathlon Olympische Distanz (Non Drafting) an die Veranstaltung Mostiman Wallsee, am 24.07.2021 vergeben.

Zu den weiteren Bewerben zählte der Apfelland Triathlon und der ALOHA TRI Traun, die ebenfalls bereits in der Praxis umgesetzte Präventionskonzepte vorlegen konnten und so für Abwechslung bei Meisterschaftsbewerben gesorgt hätten.