Pauger, Vilic und Stoschneider im Europacup Einsatz

Am kommenden Sonntag starten Sara Vilic, Tanja Stroschneider und Leon Pauger beim Europacup in Melilla (ESP) in die Saison. Über 750m Schwimmen knapp 19km Radfahren und 5km Laufen wird das eine erste Standortbestimmung im international gut besetzten Feld sein.