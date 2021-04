Die Veranstalter der Challenge St. Pölten arbeiten mich Hochdruck an der Austragung des Events am 30. Mai und werden die erste internationale Triathlon-Großveranstaltung in Österreich im Jahr 2021 sein. Das weitläufige Event-Gelände darf dabei nur von den Athleten und einer Begleitperson mit negativem COVID-19 Test betreten werden. “Die Magie der Zuschauer den Athleten spüren zu lassen ist heuer leider nicht möglich. Wir sind froh, dass wir auf einem guten Weg sind, und den Athleten eine Bühne bieten können,” so Christoph Schwarz von der austragenden Firma Bestzeit.

Um namhafte Athleten wie Sebastian Kienle, der seinen Start bereits angekündigt hat, auch mitverfolgen zu können, wird die Challenge St. Pölten erstmalig in voller Länge im ORF übertragen. Am 30. Mai sind ab 6:30 Uhr die Kameras auf die Athleten gerichtet.

Der Run auf die Startplätze der Challenge St. Pölten hält nach wie vor an. “Wir freuen uns über den Zuspruch der Athleten und das Vertrauen in unser Konzept,” so Schwarz, der Athleten eine baldige Anmeldung empfiehlt, ehe die Anmeldung geschlossen werden muss.