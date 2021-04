Die Geschichte beginnt mit Lionel Sanders (CAN), Sebastien Kienle (GER) und Heather Jackson (USA), die dem Produktionsteam von Noah Media im Jahr 2020 ungefilterten Zugang zu ihrem Training und Privatleben gewährten.

Die von der Noah Media Group produzierte Dokumentation wird den Deckel dessen öffnen, was es braucht, um der beste Langstrecken-Triathlet zu sein. Die Noah Media Group ist die preisgekrönte Produktionsfirma hinter, von vielen Kritikern gefeierten Dokumentarfilmen.

Beyond Human begleitet die drei Elite-Athleten in ihrem täglichen Leben und Training, einschließlich Verletzungen und geistiger Hürden. Obwohl sie aus verschiedenen Ländern stammen, haben die drei eines gemeinsam: Sie leiden gern. Auf Eliteebene wird Triathlet im Allgemeinen zum Synonym für Masochisten, und niemand verkörpert dies besser als der ITU-Weltmeister auf langen Strecken, Lionel Sanders, der sagt: „Ich möchte Schmerzen spüren, ich mag es, Menschen zu vernichten“. Ebenso sagt der Ironman-Weltmeister Sebastian Kinele: “Der Schmerz, den du fühlst, ist etwas, worauf ich mich freue.”

Folge dem Trio durch ein Hardcore-Training, beobachte, wie sie gegen Verletzungen kämpfen, und sie, wie sie sich an die globale Coronavirus-Pandemie anpassen. Der Dokumentarfilm gibt einen tieferen Einblick in das Leben der Athleten und erhält Einblicke in ihre Kindheit und die Entwicklung ihrer professionellen Athleten-Denkweise, die Jackson als „tun oder sterben“ definiert. Beginne zu verstehen, was es braucht, um in einem so anstrengenden Sport die Weltspitze zu erreichen. Die Verbindung zwischen psychischer Gesundheit und Sport, insbesondere im Rennsport, wird angesprochen, als Sanders zugibt, dass „Triathlon mein Leben gerettet hat“. Beobachte die Leistungen der Triathleten auf dem weltberühmten internationalen Speedway bei Challenge Daytona und mache dir ein Bild von dem viel vermissten Renngefühl, das Kienle als “diesen Druck beschreibt, wenn es wirklich darauf ankommt, dass ich mich so lebendig fühle”.