Die im Rahmen des ORF-Frühfernsehens „Guten Morgen Österreich“ ausgestrahlte Fitnesssendung „Fit mit Philipp“ wird mit einer Romy ausgezeichnet. Die Sendung wurde vom Publikum in der Kategorie „Bestes Lockdown-Format/Umsetzung“ gewählt. Der Preis wurde heute an Triathlet, Trainer und Moderator Philipp Jelinek während der Sendung überreicht.

Philipp Jelinek: „Es ist unglaublich! Ein riesengroßes Dankeschön an alle Mitturnerinnen und Mitturner, die für mich gevotet haben. Die eigentliche Auszeichnung habe ich schon, das sind die Rückmeldungen der Menschen, die ich bekomme. Die sind schon so viel wert und die Romy ist jetzt das Tüpfelchen auf dem i. Es ist ein starkes Zeichen dafür, dass Bewegung extrem wichtig ist. Mir fehlen die Worte, ich kann nur sagen danke, danke, danke und schön, dass es euch gibt.“

Seit Ende März 2020 zeigte der Triathlet und mehrfache Ironman Finisher Philipp Jelinek– immer wochentags, jeweils kurz nach 9.00 Uhr in „Guten Morgen Österreich“ – in der Rubrik „Fit mit Philipp“ ein optimales Bewegungsprogramm für alle Altersklassen. Seit Jänner 2021 wird „Fit mit Philipp“ im Rahmen des ORF-Frühfernsehens ab 9.10 Uhr als eigenes, rund 20-minütiges Bewegungs- und Fitnessformat fortgeführt. Ob jung oder alt, ob Sportler/in oder Bewegungsmuffel – alle sind eingeladen mitzumachen. Es wird gemeinsam mobilisiert, gekräftigt, an der Koordination und am Gleichgewicht gearbeitet. Das Feedback zur Sendung hat alle Erwartungen übertroffen. Viele Menschen, die coronabedingt plötzlich mehr Zeit als üblich in den eigenen vier Wänden verbringen, freuen sich über ein positiv besetztes Bewegungsprogramm unter Anleitung des „Vorturners der Nation“. Und für viele ist „Fit mit Philipp“ mittlerweile ein wichtiger Fixpunkt im Corona-Alltag.