Beim Europe Triathlon Cup in Dnipro (UKR) erreichte Tanja Stroschneider heute den 6. Platz. “Das Schwimmen war gut, obwohl ich die Strömung besser berücksichtigen hätte können! Am Rad hab ich mich gut gefühlt – die Norwegerinnen waren die einzigen aus der Gruppe, die mir bei der Führungsarbeit geholfen haben und so konnten wir das Loch zu den drei Athletinnen an der Spitze zufahren. Meine Laufleistung kann ich langsam auch im Triathlon immer besser abrufen! Insgesamt mein bestes Europacup Ergebnis bisher!”, zeigt sich Tanja Stroschneider sehr zufrieden im Ziel.

Martin Demuth fehlten bei den Herren zwei Sekunden auf einen Top 10 Platz (12.) und Philip Pertl überquerte als 16. die Ziellinie. “Die zwei Sekunden auf einen Top 10 Platz habe ich leider beim Wechsel verspielt! Trotzdem bin ich zufrieden”, so der Niederösterreicher Martin Demuth und Philip Pertl: “Das Rennen war gut! Ich habe durch ein Missgeschick beim ersten Wechsel den Sprung in die erste Gruppe nicht geschafft, das war halt der bittere Beigeschmack!”

Die beim Afrikacup in Sharm el Sheikh gestarteten Christoph Pölzgutter und Peter Luftensteiner belegten den 13. bzw. 18. Platz.

Beim Auftakt der World Paratriathlon Series in Leeds (GBR) holte der Oberösterreicher Florian Brungraber heute den starken 3. Platz (Klasse PTWC). Der Salzburger Günther Matzinger lief in seiner Klasse (PTS5) auf Platz 5 und Oliver Dreier erreichte als 9. das Ziel (Klasse PTS4).

Nach über 15 Monaten internationaler Rennpause starteten Österreichs Paratriathleten in Leeds in die Saison. Brungraber musste wegen einem Start im Vorfeld noch zittern, da am Donnerstag sein Handbike nicht im Flieger transportiert wurde. Er konnte daher erst am Freitag anreisen und verpasste dafür die Streckenbesichtigung.

„Hätte ich die Strecke gekannt, glaube ich schon, dass noch mehr drinnen gewesen wäre. Die jeweils ersten Runden waren schon etwas verhalten. Summa summarum ist es ein sehr erfreuliches Ergebnis, ein guter Start in eine sehr wichtige Saison und eine Standortbestimmung in den Top 3!“, so Brungraber nach dem Rennen.

Pauger schnuppert World Triathlon Series Luft in Leeds

Leon Pauger gab in der hochkarätigen WM-Serie (World Triathlon Championship Series) in Leeds (GBR) sein Debüt. Während es für einige Nationen und Athleten noch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele ging, galt es für den 22-Jährigen erstmals wichtige Erfahrungen auf diesem Niveau zu sammeln. Im hochkarätig besetzten Starterfeld überquerte der Vorarlberger auf Platz 39 die Ziellinie.