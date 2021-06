Der Forerunner 945 LTE bietet neben detaillierten Performance-Analysen, vorinstallierten Karten und umfangreichen Wellness- und Alltagsfunktionen erstmals auch LTE-Konnektivität. Damit sorgt er für noch mehr Sicherheit und erspart zusätzliches Gewicht, da alle Funktionen auch ohne gekoppeltes Smartphone nutzbar sind.

Mit dem Forerunner 945 LTE bleibt jeder Sportler auch ohne gekoppeltes Smartphone immer in Verbindung: Dank LTE-Konnektivität sind Athleten unterwegs direkt über die Uhr mit Freunden und Familie in Kontakt und können in Notfällen Hilfe anfordern. Der Live-Standort sowie die gesamte vorab geplante Strecke werden bei Sporteinheiten mittels LiveTrack geteilt. Während eines Wettkampfes können zudem Pace- und Kilometerstand-Updates via Live-Eventfreigabe automatisch an die Liebsten verschickt werden. Gleichzeitig haben die Sportler die Möglichkeit, motivierende Audio- und Textnachrichten ihrer Kontakte direkt auf die Uhr zu erhalten – für Erstere sind gekoppelte Kopfhörer notwendig. Auch in Notfällen ist die Uhr ein verlässlicher Partner. Dank der neuen Funktion Notruf Plus kann der Sportler im Notfall Hilfe entweder von Garmin IERCC, dem 24/7 besetzten, globalen Rettungszentrum, oder seinen privaten, in Garmin Connect hinterlegten Notfallkontakten rufen. IERCC (International Emergency Response Coordination Centre) setzt sich mit dem Nutzer in Verbindung, versucht anhand des Standorts die Rettung mit lokalen Rettungsleitstellen zu koordinieren und bleibt dank Zwei-Wege-Kommunikation mit dem Nutzer in Kontakt. Die LTE-Funktion ist in der DACH-Region zum Launch in Deutschland und der Schweiz verfügbar, Österreich gehört bisher nicht dazu. Für die Nutzung der LTE-Funktion ist ein zusätzliches Abonnement erforderlich. Weitere Informationen dazu finden sich auf garmin.com. Zusätzlich steht bei festgelegten Sportarten wie Laufen und Radfahren auch weiterhin die automatische Unfallbenachrichtigung zur Verfügung, die bei einer Sturzerkennung ausgelöst wird.

Indem Garmin die Konnektivität direkt auf die Uhr bringt, ist kein gekoppeltes Smartphone mehr nötig, um die Funktionen des Forerunner 945 LTE vollumfänglich zu nutzen. Speziell ambitionierte Athleten, die sich gerne jedes Gramm an zusätzlichem Gewicht sparen und noch dazu häufig allein unterwegs sind, finden mit der neuen GPS-Triathlonuhr die passende Begleitung. Egal ob durch die Straßen der Stadt oder auf Trails in den Bergen – bei Outdoor-Aktivitäten kommt die vorinstallierte, farbige TopoActive Europa Karte zum Einsatz. Routen lassen sich direkt auf der Uhr oder bereits im Vorfeld via Garmin Connect, Strava oder Komoot planen und synchronisieren. Dank GPS, GLONASS und Galileo sowie einem barometrischen Höhenmesser navigiert die Uhr direkt auf dem Handgelenk entlang der Route und bringt die Nutzer sicher ans Ziel. Beim Höhentraining unterstützt die ClimbPro-Funktion Läufer und Radfahrer dabei, die verbleibende Strecke dank Informationen zu den bevorstehenden Anstiegssegmenten besser einschätzen zu können. Über den PulseOx-Sensor haben die Sportler zudem ihre Sauerstoffsättigung im Blut – unter Einbezug der Höhenakklimatisierung – immer im Blick und können nötige Pausen einplanen. Freunde des Intervalltrainings freuen sich über ein Update der entsprechenden Trainingsfunktion. Beim Intervalltraining erkennt die Uhr automatisch Trainingseinheit und Pausen sowie die exakte Pace pro Intervall und zeichnet diese detailliert auf.

Im aktiven Alltag bieten die Uhren dank einer Vielzahl smarter Funktionen Flexibilität: Smart Notifications informieren über eingehende Anrufe, E-Mails oder Textnachrichten. Via Connect IQ App Store lassen sich weitere Funktionen, Apps, Widgets und Displaydesigns hinzufügen und die Uhr kann so den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Das machen zudem die Wechselarmbänder möglich, die für beide Uhren ergänzend erhältlich sind.

Der Forerunner 945 LTE kommt zudem mit Garmin Pay, wodurch Nutzer unterwegs kontaktlos bezahlen. Dank Garmin Music können gleichzeitig auch bis zu 1.000 Musiktitel oder Offline-Playlists von Streamingdiensten wie Spotify, Deezer oder Amazon Music direkt von der Uhr abgespielt werden.

Der Garmin Forerunner 945 LTE im Detail

UVP: 649,99 €, im Bundle mit HRM Swim + HRM Pro: 799,99 €; Verfügbarkeit: ab Sommer 2021