Am 27. Juni findet in Wels erstmalig ein Junioren-Europacup Bewerb statt. Neben dem Europacup der Junioren wird auch ein nationaler Sprint-Triathlon mit Einzelstart ausgetragen.„Wir sind stolz den ersten Schritt in Richtung professionelle Großveranstaltung getätigt zu haben. Vor allem in Zeiten von Corona stellt dies eine gewisse Herausforderung dar“, so OK-Leiter Thomas Alt. Dieses Engagement wird von den europäischen Nationen sehr geschätzt. Erhofft hat man sich 100 Teilnehmer, aktuell sind 118 aus 20 verschiedene Nationen gemeldet. Vor allem bei den Herren ist der Andrang groß. Hier ist der Bewerb mit 70 Teilnehmern ausgebucht und auch bei den Damen sind mit 48 Triathletinnen überdurchschnittlich viele am Start.

Aus Österreich haben 25 Junioren für den Bewerb gemeldet.

Die Junioren beim Europacup in Wels

Simeon Dolinschek Patrik Leitner Thomas Windischbauer David Vollmann Tobias Schiffer Raphael Petrovic Leo Fill Matthias Freisinger Simon Freisinger Noah Künz Niklas Keller Julian Piller Klemens Oberleithner Jan Bader Jonas Felbar

Die Juniorinnen beim Europacup in Wels