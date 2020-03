Wasle und Igerc holen Staatsmeistertitel im Wintertriathlon 2020

Nach der witterungsbedingten Absage der Österreichischen (Staats-) Meisterschaften im Wintertriathlon vor zwei Wochen in Zeltweg, konnten diese heute beim Kärntner Iceman in Villach unter sehr guten Bedingungen durchgeführt werden. Nach über zehn Jahren hieß die Siegerin bei den Damen wieder Carina Wasle. Neben dem allerersten Wintertriathlon-Staatsmeistertitel überhaupt im Jahr 2003 holte sich die Tirolerin diesen in dieser Disziplin zum bereits sechsten Mal. Bei den Herren gab es mit Adrian Igerc einen Premierensieger.

Stimmen zum Rennen:

„Es ist total super gegangen. Ich bin gerade mitten im Aufbau für die Crosstriathlon-Saison. Es ist ganz schön emotional nach über zehn Jahren wieder zurück zum Wintertriathlon zu kommen und den Titel zu holen. Ein Staatsmeistertitel ist immer etwas Schönes und mal wieder vor heimischen Publikum zu zeigen was man kann, ist super!“, so Wasle.

„Viermal habe ich antreten müssen, bis es jetzt endlich geklappt hat. Ich habe von Anfang an Tempo gemacht und mich am Mountainbike von Christoph Lorber lösen können. Ich komme ja eigentlich vom Laufen. Wintertriathlon mach ich als Alternative im Winter und es taugt mir immer mehr und mehr!“, so Igerc glücklich über seinen ersten Staatsmeistertitel.

Ergebnis ÖSTM-Wintertriathlon Iceman Kärnten, Villach, Damen

Kurzdistanz (6km Laufen, 10km Mountainbike und 9km Langlaufen)

1. Carina Wasle (Wave Tri-Team TS Wörgl, T), 1:30:22h

2. Romana Slavinec (Kolland Topsport Asics Gaal, STMK), 1:32:57h

3. Martina Donner (WFV Finkenstein am Faakersee, K), 1:40:41h

Ergebnis ÖSTM-Wintertriathlon Iceman Kärnten, Villach, Herren

Kurzdistanz (6km Laufen, 10km Mountainbike und 9km Langlaufen)

1. Adrian Igerc (LG Südkärnten, K), 1:18:08h

2. Christoph Lorber (HSV Triathlon Kärnten, K), 1:21:42h

3. Felix Waldhuber (Sportverein Aigen im Ennstal, STMK), 1:21:50h