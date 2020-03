Perterer holt Duathlon EM-Titel 2020

Lisa Perterer kürte sich bei der Duathlon Europameisterschaft in Spanien zur neuen Europameisterin. In Punta Umbria setzte sich die Kärntnerin auf der vorletzten Runde auf dem Rad von ihrer Konkurrentin, der Britin, Beth Potter ab und holte sich ihren ersten Europameister-Titel im Duathlon. Perterer entschied sich erst kurzfristig für einen Start in Spanien, nachdem der World Triathlon Serie Auftakt in Abu Dhabi aufgrund des Coronavirus abgesagt wurde.

Jocelyn Brea (ESP) lag nach dem ersten Lauf gemeinsam mit Potter in Führung, konnte dem hohem Tempo auf dem Rad allerdings nicht folgen und fiel zurück. Gemeinsam mit Potter versuchte sie, den Rückstand auf Perterer wieder zu verringern. Doch auch dem Tempo von Potter konnte Brea nicht mehr folgen.

Mit knapp zehn Sekunden Vorsprung ging Perterer auf die abschließende 2,5 Kilometer Laufrunde. Regelmässig blickte Perterer um, und vergewisserte sich über ihren Vorsprung. Perterer hielt den Vorsprung bis ins Ziel konstant und feierte ihren ersten European Championship Titel.

Im Ziel gratulierte auch Sandrina Illes der neuen Europameisterin, die sich heute geschlagen geben musste.