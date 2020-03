Wahoo senkt Preis für Elemnt Bolt

Wahoo Fitness, der führende Entwickler von Trainingsapps und vernetzten Fitnessgeräten im Indoor- und Outdoor-Cycling Segment, reduziert ab heute die unverbindlichen Verkaufspreise für den Aero-GPS-Computer ELEMNT Bolt sowie das ELEMNT Bolt Bundle! Ab sofort liegen die Preisempfehlungen bei 229,99€ für den ELEMNT Bolt und 329,99 € für ELEMNT Bolt Bundle.

Amazon listet den Bolt bereits ab 212 € auf.

Wahoo stellte mit dem ELEMNT BOLT das neueste Modell der wachsenden Palette an leistungsstarken und einfach zu bedienenden Radcomputern vor. Der ELEMNT BOLT ist der weltweit erste GPS Radcomputer, bei dem sich Computer und Halterung zu einem integrierten System ergänzen, um so drastisch den Luftwiderstand zu reduzieren. Verglichen mit den führenden Mitbewerbern unter Verwendung von CFD (computational fluid dynamics), verringert das ELEMNT BOLT System den Luftwiderstand um mehr als 50% – was in etwa einer Ersparnis von 12,6 Sekunden bei einem 40km Zeitfahren und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 km/h entspricht. Der ELEMNT BOLT kommt für 239,99 € in den deutschen Handel und ist ab sofort direkt bei wahoofitness.com und ausgewählten Händlern sowie auf Amazon verfügbar.