Athlete Choice Auszeichnungen für IRONMAN Austria und IRONMAN 70.3 Zell am See

„Wir freuen uns zu verkünden, dass der IRONMAN Austria-Kärnten als eines von insgesamt 41 IRONMAN-Events, welche 2019 stattfanden, in die Top 10 der Kategorie „Weiterempfehlung an einen Freund“ gewählt wurde und dort den siebten Platz belegte, was ein bedeutender Erfolg für das Event sowie den Austragungsort Klagenfurt und die gesamte Region Kärnten darstellt,“ freuen sich die Organisatoren des IRONMAN Austria mit Race Director Patrick Schörkmayr an der Spitzen.

Neben dem IRONMAN Austria-Kärnten schnitt auch der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun hervorragend ab: Von insgesamt 113 IRONMAN 70.3-Rennen, welche 2019 stattfanden, wurde der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun gleich in mehreren Kategorien in die Top 10 gewählt. Das Rennen erzielte den fünften Platz in der Kategorie „Gesamtzufriedenheit Radstrecke“ sowie den siebten Platz in der Kategorie „Weiterempfehlung an einen Freund“, was neben dem Event auch für die gesamte Region Zell am See-Kaprun einen großen Erfolg darstellt.