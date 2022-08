Beim vierten Weltcup der Saison im norwegischen Bergen konnten Österreichs Athleten gute Ergebnisse erzielen.

Top 15 für Perterer

Mit der viertschnellsten Schwimmzeit stieg Sara Vilic heute vorne aus dem Wasser. Neben der Kärntnerin schafften auch ihre Landsfrau Lisa Perterer und die Tirolerin Therese Feuersinger, die nach ihrer Verletzung nach über einem Jahr wieder bei einem Weltcuprennen an den Start ging, den Sprung in die erste Radgruppe. Auf den technisch anspruchsvollen Radrunden mit kurzen knackigen Anstiegen und Kopfsteinpflasterpassagen teilte sich die Gruppe anschließend nochmals. Perterer und Feuersinger kamen mit der rund 20-köpfigen Spitzengruppe nach vier Runden in die zweite Wechselzone und es kam zur Laufentscheidung. Lisa Perterer holte mit einer soliden Leistung den 15. Platz, Therese Feuersinger landete auf dem 24. Platz, Sara Vilic wurde 32. Tanja Stroschneider musste das Rennen auf der Radstrecke leider frühzeitig beenden. Der Sieg ging an die junge Schwedin Tilda Mansson.

Ergebnis World Triathlon Weltcup Bergen (NOR), Damen

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen

1. Tilda Mansson (SWE)

2. Jolien Vermeylen (BEL)

3. Kate Waugh (GBR)

15. Lisa Perterer (HSV Triathlon Kärnten, K)

24. Therese Feuersinger (TRI TEAM TS Wörgl, T)

32. Sara Vilic (3athlon Kärnten, K)

DNF Tanja Stroschneider (UTTB, B)

Pauger verpasste bei Herren haarscharf den Zug nach vorne

Beim Herrenrennen verpasste der Vorarlberger Leon Pauger nur ganz knapp den Zug nach vorne. Gemeinsam mit Olympiasieger und Lokalmatador stieg der 23-Jährige nach 750m aus dem Wasser. Während dieser sich in die Führungsgruppe radelte und dann das Rennen an der Spitze mitbestimmte, ging es sich für den Vorarlberger diesmal leider nicht aus. Auch der Tiroler Tjebbe Kaindl, der nur wenige Sekunden hinter den beiden in die erste Wechselzone lief, schaffte den Sprung nach vorne diesmal leider nicht. Auf den abschließenden fünf Laufkilometern lieferten sich dann Blummenfelt, sein Landsmann Vetle Thorn und der EM-Bronzene Dorian Coninx (FRA) ein spannendes Laufduell um den Sieg, welches der Franzose letztendlich für sich entscheiden konnte.

Ergebnis World Triathlon Weltcup Bergen (NOR), Herren

Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen

1. Dorian Coninx (FRA)

2. Kristian Blummenfelt (NOR)

3. Vetle Bergsvik Thorn (NOR)

31. Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V)

37. Tjebbe Kaindl (TRI TEAM TS Wörgl, T)

51. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ)