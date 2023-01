IRONMAN hat die Teilung der IRONMAN World Championship bestätigt und Nizza, Frankreich als Austragungsort bekannt gegeben. Das Rennen der Herren wird am Sonntag, 10. September 2023 an der Cote A Azur ausgetragen. Die Rotation zwischen Kona und Nizza soll nach aktuellem Stand bis ins Jahr 2026 fortgesetzt werden. Fixiert wurden dabei auch die Termine für 2024: Die Frauen starten dann am 22. September 2024 in Nizza, die Männer am 26. Oktober 2024 in Kailua-Kona.

Strecken wurden für die IRONMAN WM in Nizza noch keine bekannt gegeben.

Auszüge aus der Pressemitteilung:

Das Rennen wird am 10. September 2023 stattfinden und damit die Geschichte der europäischen Wiege des Langdistanz-Triathlons weiterschreiben. Wie bereits bestätigt, werden die Frauen am 14. Oktober 2023 in Kailua-Kona, Hawaii, antreten. Im Jahr 2024 werden die Männer am 26. Oktober 2024 nach Kona wechseln, während die Frauen am 22. September 2024 in Nizza an den Start gehen werden. Die Rotation wird bis 2026 fortgesetzt, wobei Nizza und Kona als Co-Gastgeber für den Höhepunkt des Triathlonsports fungieren.

IRONMAN hat erkannt, wie wichtig es ist, weiterhin eine eigene IRONMAN-Weltmeisterschaft für Frauen und Männer zu veranstalten, und hat Nizza, Frankreich, neben anderen weltbekannten Kandidaten als vertraute und historisch wichtige Triathlon-Destination für eine Doppelausrichtung der Veranstaltung ausgewählt. Die Stadt verfügt über alle Attribute, um die Kulisse für eine außergewöhnliche Weltmeisterschaftserfahrung zu bieten.

“Im Jahr 2022 haben wir gesehen, dass eine zweitägige IRONMAN-Weltmeisterschaft mit eigenen Renntagen für Profi-Frauen und Profi-Männer sinnvoll ist. Wir glauben an dieses Konzept, nicht nur um die Stärke des Frauen- und Männerfeldes zu zeigen, sondern auch um weiter in das Wachstum des Triathlonsports zu investieren. Nizza, Frankreich, als europäische Wiege des Langstreckentriathlons, ist der richtige Ort, um diese Entwicklung zu präsentieren”, sagte Andrew Messick, Präsident und Chief Executive Officer der IRONMAN Group. “Wir sind Bürgermeister Estrosi und der Stadt Nizza dankbar, dass sie unsere Vision teilen, ein Weltklasse-Meisterschaftsrennen für die Männer im Jahr 2023 und dann für die Frauen im Jahr 2024 zu schaffen.”

Nizza und die Côte d’Azur haben sich im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Sportreiseziel entwickelt und sind Gastgeber zahlreicher Sportereignisse von Weltformat. Als Hauptstadt der Region Alpes-Maritimes an der Côte d’Azur im Südosten Frankreichs wurde Nizza 1982 zum Geburtsort des Langstrecken-Triathlons in Europa, als es zum ersten Mal den “Triathlon International de Nice” ausrichtete. Von 1994-2002 war Nizza fünfmal Gastgeber der ITU-Langstrecken-Triathlon-Weltmeisterschaften. Der Triathlon wurde 2005 zu einem IRONMAN®-Event und Nizza ist seither einer der beliebtesten Austragungsorte für IRONMAN-Rennen, sowohl für den IRONMAN France, den IRONMAN 70.3 Nice France als auch für den Höhepunkt der IRONMAN 70.3-Serie, die IRONMAN 70.3 World Championship im Jahr 2019.

Darüber hinaus war Nizza von 2010 bis 2016 Gastgeber des Tennisturniers “Open de Nice Côte d’Azur” und 2002 und 2012 fanden in der Stadt die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften statt. Während der UEFA-Europameisterschaft 2016 wurden insgesamt vier Spiele im Stade de Nice ausgetragen. Der Weltklasse-Fußball feierte 2019 ein Comeback, als das Stade de Nice Gastgeber für sechs Spiele der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft war. In diesem Jahr wird Nizza Gastgeber für vier Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft 2023 sein und war zuletzt auch Austragungsort der Schlussetappe der Tour de France.

Mit dem Zuschlag für die VinFast IRONMAN Weltmeisterschaft 2023 hat Nizza bewiesen, dass es ein beliebtes und historisch bedeutendes Sportzentrum ist, das mit seiner Geschichte und seinem kulturellen Umfeld die Weltelite anzieht. Der Bürgermeister von Nizza, Estrosi, hat eine entscheidende Rolle bei der Zusammenarbeit mit IRONMAN gespielt, damit Nizza zusammen mit Kailua-Kona als Co-Gastgeber der VinFast IRONMAN World Championship ausgewählt wurde.