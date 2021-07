Das großartige Starterfeld mit nationalen und internationalen Athleten bot den Fans bei traumhafter Kulisse einen spannenden Wettkampf um die Medaillenplätze.

Sprint-Distanz – Michael Ziegler und Larissa Burtscher siegen

Bei optimalen Temperaturen starteten die motivierten Teilnehmer der Sprintdistanz in den Bewerb. Beim Schwimmen konnte sich Michael Ziegler (SUI) schnell absetzen und lief am Ende als erster im Ziel ein. Kurz dahinter fand sich Jakob Meier vom Tri Team Bludenz (AUT) ein und belegte den großartigen zweiten Rang. Auch der dritte Podestplatz ging an das Tri Team Bluden mit Noah Künz (AUT).

Bei den Damen wurde die Sprintdistanz ein reines Vorarlberg-Duell. Larissa Burtscher (AUT) vom Tri Team Bludenz sichert sich Platz eins vor Sarah Hämmerle (RV DJs Bikeshop Simplon Hard /AUT) und Anja Sorger (RV DJs Bikeshop Simplon Hard /AUT).

Trans Vorarlberg Olympische Distanz – Max Studer dominiert klar

Nach dem Massenstart in den Paspels-Seen setzte sich der amtierende Sprint-Europameister Max Studer (SUI) schnell ab und konnte trotz Rückstand auf dem Rad am Ende beim Laufen wieder aufholen. Studer beendet den Trans Vorarlberg Triathlon auf dem ersten Platz mit einer neuen Rekordzeit von einer Stunde und fünfundvierzig Minuten. Der Dornbirner Martin Bader (AUT) landet auf dem erfolgreichen zweiten Rang, gefolgt von Andreas Jung (GER), der mit Rang drei das Podest vervollständig.

Positive Stimmung bei Martin Bader: „Ich habe versucht an Max Studer, der in einer anderen Liga spielt, dranzubleiben. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden.“

Favoritin Spirig vor Dornauer und Berlinger bei Olympischer Distanz

Bei den Damen konnte sich die gesetzte Favoritin Nicola Spirig (SUI) ganz klar vor der sympathischen Deutschen Lena Berlinger (GER) und Lisa-Maria Dornauer (AUT) durchsetzen.

Die Erstplatzierte Nicola Spirig: “Ich bin sehr zufrieden heute. Es war eine gute Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio. Bis dahin werde ich noch die notwendigen Trainingseinheiten in St. Moritz absolvieren. Es war heute eine ganz tolle Veranstaltung mit super Unterstützung der Zuschauer.“