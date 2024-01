Marbella wird nach Lahti, Finnland, dem Ausrichter der letzten Veranstaltung, und Taupo, Neuseeland, dem Ausrichter der Ausgabe 2024, die vierte Stadt in Europa und die erste in Spanien sein, die die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft ausrichtet (Zell am See-Kaprun, Österreich 2015; Nizza, Frankreich 2019; Lahti, Finnland 2023).

Das Rennen der 2025 VinFast 70.3 Weltmeisterschaft wird im Zweitagesformat stattfinden, das erstmals 2017 eingeführt wurde. Die Profi-Frauen und Age-Group-Frauen starten am Samstag, den 8. November, und die Profi-Männer und Age-Group-Männer am Sonntag, den 9. November. Über 6.000 Athleten werden erwartet.

Andrew Messick, Präsident und CEO von The IRONMAN Group, sagte: “Marbella, Spanien, schließt sich einer exklusiven Gruppe weltweiter Standorte an, die eine Geschichte erfolgreicher Ausrichtung von IRONMAN- und/oder IRONMAN 70.3-Veranstaltungen vorweisen können und bietet die perfekte Kulisse für ein aufregendes und unvergessliches Rennwochenende für Athleten und ihre Fans.”

Marbella ist bereits seit 2018 Gastgeber für IRONMAN 70.3-Veranstaltungen. Letztes Jahr war es Gastgeber der IRONMAN 70.3 European TriClub Championship. .

Marbella liegt an der Costa del Sol im Süden Spaniens, flankiert vom Meer und den Bergen, und wird oft als eine der schönsten und glamourösesten Gegenden Spaniens bezeichnet. Diese andalusische Stadt ist ein großartiger Gastgeber für Athleten und Zuschauer, dank ihres idealen Klimas und der Aussicht auf die Mittelmeerpromenade. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei etwa 18,5 °C, und mit 320 Sonnentagen im Jahr ist es ein perfekter Touristen- und Sportort. Die Stadt ist 56 Kilometer vom internationalen Flughafen von Málaga entfernt, so dass Athleten aus der ganzen Welt leicht willkommen geheißen werden können.