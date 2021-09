Beim WM-Serienrennen in Hamburg landeten die österreichischen Athleten in den Top 25. Olympiastarter Luis Knabl beendete das Rennen mit dem 22. Platz – eine Sekunde vor dem erst 22-jährigen Vorarlberger Leon Pauger (23.), der bei seinem erst zweiten Start in der prestigeträchtigen Serie die schnellste Radzeit fuhr. Bei den Damen belegte Österreichs Olympiastarterin Julia Hauser den 25. Platz. Die Siege gingen sowohl bei den Herren, als auch bei den Damen an die Deutschen Tim Hellwig und Laura Lindemann.

Solides Rennen für Hauser

In Hamburg fand heute das fünfte WM-Serienrennen der Saison statt. Aufgrund von Corona markierte dieser Bewerb aber bereits den Auftakt der hochkarätigen Serie für das kommende Jahr. Aus österreichischer Sicht stieg Julia Hauser nach den Olympischen Spielen wieder ins internationale Renngeschehen ein. Die Wienerin leistete nach dem Schwimmen in der ersten Verfolgergruppe viel Führungsarbeit und lief auf Rang 25 nach den abschließenden fünf Laufkilometern ins Ziel.

“Ich habe beim Radfahren viel Führungsarbeit geleistet, habe vielleicht zu viel attackiert. Beim Lauf fehlte dann doch noch die Wettkampfhärte”, meinte die 27-Jährige im Ziel.

1. Laura Lindemann (GER), 58:17min

2. Nicole Van Der Kaay (NZL), 58:21min

3. Summer Rappaport (USA), 58:26min

25. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W), 59:54min

Knabl beendet Saison – Pauger zeigt abermals auf

Bei den Herren standen mit Olympiastarter Luis Knabl und dem U23-EM Sechsten Leon Pauger zwei Österreicher am Start. Nach 750m Schwimmen in der Binnenalster stieg Knabl in der ersten Verfolgergruppe auf sein Rad. Der erst 22-jährige Pauger musste am Rad viel investieren um den Sprung in diese Gruppe zu schaffen. Die große Verfolgergruppe arbeitete gut zusammen und stellte die Führenden auf der vierten von sechs Radrunden. Pauger stieg nach den 21 Radkilometern als Erster vom Rad ab. In seinem erst zweiten WM-Serienrennen fuhr der Vorarlberger die schnellste Zeit. Während nach den fünf Laufkilometern der Deutsche Tim Hellwig in einem Fotofinish seinen ersten WM-Seriensieg feiern durfte, kamen die beiden Österreicher Kopf-an-Kopf vor dem Hamburger Rathaus als 22. (Knabl) bzw. 23. (Pauger) ins Ziel.

“Am Rad habe ich auf den ersten zwei Runden relativ viel machen müssen und bin dann als Erster in die Wechselzone. Auf der Laufstrecke hatte ich dann nicht mehr die besten Beine”, so Pauger nach seinem zweiten Auftritt im Konzert der Großen.

1. Tim Hellwig (GER), 53:08min

2. Paul Georgenthum (FRA), 53:08min

3. Leo Bergere (FRA), 53:09 min

22. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T), 53:54min

23. Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V), 53:55 min