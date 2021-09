Der Deutsche Julian Braun gewann das beliebte Einzelzeitfahren “King of the Lake” rund um den Attersee in 54:56 Minuten. Hinter Braun belegte Paul Ruttmann den zweiten Gesamtrang vor dem Radprofi Riccardo Zoidl. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 50 km/h kam Ruttmann, der verletzungsbedingt nicht bei der IRONMAN 70.3 World Championship starten konnte, nach 55:45 Minuten über die Ziellinie. Zoidl bewältigte die Strecke in 56:52 Minuten.

Nach dem Bewerb wurden Ruttmann, der 1:15 Minuten hinter Zoidl startete, und Riccardo Zoidl vom Veranstalter aufgrund von Windschattenfahren disqualifiziert.