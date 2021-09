Einmal mehr war Österreichs Aushängeschild im Duathlon, Sandrina Illes, das Maß aller Dinge. Die Duathlon-Weltmeisterin von 2018 holte sich nach 5,2km Laufen, 15,6km Radfahren und 2,6km Laufen mit einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg ihren bereits 8. Staatsmeistertitel in dieser Multisportdisziplin in Folge.

Bei den Herren lieferten sich der amtierende Duathlon-Staatsmeister Christian Tortorolo und der erst 21-jährige Christoph Pölzgutter ein spannendes Rennen, welches der Youngster letztendlich nach einem blitzschnellen zweiten Wechsel für sich entscheiden konnte und sich erstmals zum Österreichischen Staatsmeister kürte. Auch um Platz drei wurde es nochmals spannend. Martin Hren hatte aber letztendlich die schnelleren Beine.

„Ich bin sehr happy, dass überhaupt eine Staatsmeisterschaft stattgefunden hat, sonst wäre es ja das zweite Jahr in Folge ohne gewesen und das wäre sehr bitter. Ein Staatsmeistertitel ist immer schön! Ich habe versucht am Rad Vollgas zu geben, da es ja meine schlechtere Disziplin ist. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Dadurch konnte ich den zweiten Lauf dann richtig genießen“, so Illes, die sich auf die Duathlon-WM Anfang November in Aviles (ESP) vorbereitet.

„Ich freue mich sehr über meinen ersten Titel! Beim Laufen war ich mit Christian (Anm.: Tortorolo) kontrolliert vorne und hab beim Radfahren gut mitfahren können. Mit einem schnellen zweiten Wechsel konnte ich mit einem kleinen Vorsprung auf die Laufstrecke gehen. Christian hat die 20m aber relativ schnell zumachen können. Ich habe dann das Tempo verschärft und mich absetzen können. Happy, dass das geklappt hat!“, so Pölzgutter, der sich damit auch den niederösterreichischen Landesmeistertitel sicherte.

Ergebnis ÖSTM Duathlon 2021, Maissau, Damen

(5,2km Laufen, 15,6km Radfahren, 2,6km Laufen)

1. Sandrina Illes (Union St. Pölten Leichtathletik, NÖ)

2. Natalię Zolkiewicz (Hoadläufer Tri Team, B)

3. Silvia Wührer (RC RAIBA KOSMOPILOTEN ZWETTL, NÖ)

Ergebnis ÖSTM Duathlon 2021, Maissau, Herren

(5,2km Laufen, 15,6km Radfahren, 2,6km Laufen)

1. Christoph Pölzgutter (Triathlon Team NÖ West, NÖ)

2. Christian Tortorolo (Tri Team 1. USC Traun, OÖ)

3. Martin Hren (NORA RACING TEAM Niederösterreich, NÖ)