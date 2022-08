In den Achziger-Jahren war es der Marathon, der als “Heiliger Gral” im Ausdauersport galt und das (un)vorstellbare Ziel von vielen Hobbysportlern war. Zu Beginn des neuen Jahrtausends, als der Triathlonboom so richtig ins Rollen kam, war es der IRONMAN, der plötzlich das Ziel der Träume vieler Langdistanz-Sportler war. Wer allerdings glaubt, dass die Distanz von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer Laufen die Spitze des Möglichen ist, der hat sich noch nie mit Ultratriathlon beschäftigt.

Die Bewältigung von mehrfachen IRONMAN-Distanzen am Stück nennt sich Ultra Triathlon und erfreut sich weltweit immer größerer Beliebtheit. Auch wenn die Zahl der Menschen, die diese Herausforderung meistern können, nicht mehr für Massenevents reicht, so ist es genau diese Tatsache, die den Ultra Triathlon so besonders macht.

Die Veranstaltung feierte im August 2021 als DOUBLE ULTRA TRIATHLON über die doppelte “IRONMAN”-Distanz seine Premiere. Athleten aus 11 Nationen waren trotz Covid-Reisebeschränkungen mit dabei und feierten die Premiere der Veranstaltung.

Gleichzeitig durchlief man als Premierenveranstaltung den strengen Ratifizierungsprozess der International Ultra Triathlon Association (IUTA), dem Weltverband für Ultra Triathlon und erhielt für die Austragung 2022 erstmals Weltcup-Status. Der ULTRA TRIATHLON Bad Radkersburg ist somit Teil des Weltcupkalenders als eines von nur 11 Rennen weltweit.

Eckdaten zum Bewerb:

Datum: 9. bis 12. September 2022

Veranstaltungsort: Parktherme Bad Radkersburg bzw. Parktherme Arena (Fußballstadion) Bad Radkersburg

Bewerbe:

SINGLE ULTRA TRIATHLON – “Ironman”-Distanz 3,8/180/42 Kilometer

DOUBLE ULTRA TRIATHLON – 7,6/360/84 Kilometer

TRIPLE ULTRA TRIATHLON – 11,4/540/126 Kilometer