Nach ihrem Staatsmeistertitel im Vorjahr krönt sich Gabriele Obmann in Podersdorf erneut zur österreichischen Staatsmeisterin in der Triathlon Langdistanz. Sie hat die letzten Monate viel Zeit in dasTraining investiert, um die Verteidigung des Titels in Angriff zu nehmen, es hat sich ausgezahlt. Mit der Zeit von 8:48:35 hat Gabriele sich den Sieg beim Austria Triathlon Podersdorf auf der Langdistanz und somit auch den Staatsmeistertitel gesichert. „Heuer war ein hartes Jahr, es hat sich aber ausgezahlt. Ich bin sehr stolz auf mich, die Zeit ist ein Wahnsinn, ich wollte unter neun Stunden finishen, das habe ich geschafft.“ Vize- Staatsmeisterin wurde Sabrina Exenberger, Platz drei holte sich Nicole Pirngruber.Die Plätze zwei und drei in der Langdistanzwertung gingen an zwei deutsche Sportlerinnen – Marie Hielscher wurde Zweite und Steffi Jansen Dritte.

Auch bei den Herren gibt es einen Wiederholungstäter – Paul Ruttmann holt sich bereits zum 3. Mal den Staatsmeistertitel! Nach 2018 und 2019 kann er sich auch im Jahr 2022 wieder Staatsmeister auf der Langdistanz nennen. Nach einer Zeit von 7:47:53 lief Paul als erster über dieZiellinie, holte sich somit den Sieg in der Langdistanz und den Staatsmeistertitel. Paul hat schon imVorfeld angekündigt, dass er eine besondere Beziehung zu Podersdorf hat, sich sehr auf das Rennenfreut und sein Bestes geben wird. „Es war zwischendurch ein großes Auf und Ab, aber es hat alles gut funktioniert. Von dieser Zeit, 7:47 träumt man, das nimmt man sich nicht vor, endlich hat sich die ganze Arbeit bezahlt gemacht. Ich habe heute das Gefühl gehabt als gab es nur Gegenwind auf der Radstrecke, es war schon sehr hart Radzufahren, so wie Podersdorf halt ist – Fast, Hard and Legendary.“ so die Worte des frischgebackenen Staatsmeister Paul Ruttmann. Christoph Laditz wurdeVize-Staatsmeister und Andreas Fuchs, bereits vierfacher Staatsmeister, schaffte es auf Rang drei. In der Gesamtwertung der Langdistanz landete Olivier Godart aus Luxemburg auf Rang zwei und der Lette Edgars Cimermanis auf Rang drei.

Bereits zum zweiten Mal fand der Aquabikebewerb statt. Den Sieg bei der 3,8 km langen Schwimmstrecke und den 180 km Radfahren holte sich der Österreicher Manfred Karner. Bei den Damen schaffte es Claudia Kreuzberg als Schnellste über die Ziellinie.