Nach dem 4. Platz von Lisa Perterer im Damenrennen standen am Sonntag noch vier Österreicher beim Herrenrennen des Weltcups in Huatulco am Start. Der Tiroler Luis Knabl zeigte dabei, nach einem durchwachsenen Saisonstart, mit dem 10. Platz auf!

Im Herrenrennen stiegen der Tiroler Luis Knabl und der Niederösterreicher Martin Demuth nach 750m Schwimmen im vorderen Feld aus dem Wasser. Einen 10-Sekunden-Penalty fasste fälschlicherweise der Salzburger Philip Pertl aus, den er in der ersten Wechselzone absitzen und damit in der letzten Gruppe auf die Radstrecke gehen musste. “So etwas darf in einem Weltcup nicht passieren,” schimpfte Pertl nach dem Event, denn der Frühstart erfolgte von einem Athleten neben Pertl. Mit viel Einsatz versuchte der Salzburger Boden gutzumachen. Belohnt wurde er dafür mit der schnellsten Radzeit im 65-köpfigen stark besetzten Teilnehmerfeld. Um eine Top-Platzierung ging es vorne für Knabl. Mit einer starken Laufleistung auf den abschließenden fünf Laufkilometern sprintete der Tiroler in die Top 10 und sicherte sich damit wie auch Perterer bei den Damen sehr gute Punkte für die vor drei Wochen gestartete Olympia-Qualifikation. “Ich bin sehr zufrieden! Ein Top 10-Platz im Weltcup ist immer gut. Vor allem nach den schlechten Rennen der letzten Wochen gibt mir das wieder viel Selbstvertrauen”, so Knabl. Ergebnis Triathlon Weltcup Huatulco (MEX), Herren Sprintdistanz (750m Schwimmen, 20km Radfahren, 5km Laufen) 1. Genis Grau (ESP), 53:47min

2. Tyler Mislawchuk (CAN), 53:48min

3. Miguel Hidalgo (BRA), 53:50min

10. Luis Knabl (Raika Tri Tela, T), 54:06min

23. Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S), 54:42min

42. Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V), 55:35min

43. Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ), 55:37min