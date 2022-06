Für viele, die zum ersten Mal an einem Ironman-Wettkampf teilnehmen, kann die Logistik am längsten Tag verwirrend sein – um 3,8 Kilometer zu Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer zu laufen ist eine Menge Ausrüstung erforderlich. Aber im Gegensatz zu kürzeren Rennen, bei denen man seine Sachen normalerweise auf einem Handtuch neben dem Fahrrad verstauen kann, ist es bei Ironman-Rennen nicht üblich, dass die Athleten ihre Ausrüstung in der Wechselzone lagern. Stattdessen werden Ironman-Taschen verteilt: insgesamt fünf Stück, die jeweils mit der Startnummer gekennzeichnet werden. Diese Ironman-Taschen werden zu bestimmten Zeiten und an bestimmten Orten während des Rennens verteilt, um eine geordnete und sichere Wechselzone zu gewährleisten.

Doch das Packen dieser Taschen ist alles andere als geordnet. Es ist genug Potential vorhanden, um einem Athleten den Kopf zu verdrehen: Gehört das in die Fahrradtasche oder in die Lauftasche? Was zum Teufel packe ich in meine Tasche für Special Needs? Werde ich diesen Gegenstand wirklich brauchen? Aber keine Angst – der Schlüssel zum erfolgreichen Packen der Ironman-Tasche ist eine Checkliste, die sicherstellt, dass du alles, was du brauchst, genau dann hast, wenn du es brauchst.

Ironman-Bag 1: Trockene Kleidung (Weisser Beutel)

Dieser Ironman-Bag enthält alle Gegenstände, die du am Morgen des Rennens benötigst. Bei vielen Ironman-Rennen ist dies die einzige Tasche, die nicht am Tag vor dem Rennen bei der Radabgabe abgegeben werden muss. Verstaue darin alle Gegenstände, die du am Morgen des Rennens zur Vorbereitung deines Rades benötigst, sowie alles, was du während des Schwimmteils des Rennens tragen oder benutzen wirst.

Anzuziehen:

Rennanzug (falls du ihn nicht bereits anhast) oder Badeanzug

Warme Kleidung für das Rennen am Morgen

Sandalen oder Schuhe für morgendliche Gehwege (nicht die Schuhe, die du beim Laufen tragen wirst)

Zeitmessung-Chip

Chipband

Schwimmbekleidung:

Neoprenanzug (falls erforderlich)

Schwimmkappe, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt wird

2 Schwimmbrillen (Hauptbrille und Ersatzbrille)

Ohrstöpsel, Nasenklammer (bei Bedarf)

Für den Körper:

Vaselin Creme um eine Scheuerung des Neoprenanzugs zu verhindern

Für das Fahrrad:

GPS-Uhr, voll aufgeladen

Fahrradcomputer, vollständig aufgeladen

Flaschen und/oder Bento-Boxen, wenn sie nicht über Nacht am Fahrrad bleiben

NICHT einpacken:

Eine Fahrradpumpe – zusätzlich zu den von den Rennmechanikern zur Verfügung gestellten Pumpen bringen viele Athleten Fahrradpumpen mit und leihen sie gerne an ihre Nachbarn in der Wechselzone aus.

Profi-Tipp:

Nachdem du deine warme Kleidung ausgezogen hast, um deinen Neoprenanzug anzuziehen, lege sie in den Beutel für trockene Kleidung. Wenn du den Beutel auf dem Weg zum Schwimmstart an deine Support-Crew übergibst, sage ihnen, dass sie den Beutel bis zur Ziellinie mitnehmen sollen – du wirst dich über warme, trockene Kleidung im Ziel freuen.

Ironman-Bag 2: Vom Schwimmen zum Radfahren

Herzlichen Glückwunsch! Du hast das Schwimmen überstanden! Jetzt ist es an der Zeit, auf das Rad zu steigen und sich abzutrocknen. Dein Ironman-Bag für den Wechsel vom Schwimmen zum Radfahren liegt in einem ausgewiesenen Bereich zwischen dem Schwimmausstieg und dem Umkleidezelt für dich bereit.

Anzuziehen

Trikot (wenn du es nicht unter dem Neoprenanzug bereits an hast)

Socken (optional)

Radschuhe

Helm

Sonnenbrille

Für den Körper:

Sonnenschutzmittel

Versteck in der Trikottasche: (Gels, Kauartikel, Riegel)

Salztabletten und/oder zusätzliches Elektrolytpulver/-tabletten zum Nachfüllen von Flaschen

Ersatzschlauch, Reifenheber und CO2

Profi-Tipp:

Für die meisten Ironman-Schwimmstrecken benötigt man eine Stunde oder länger, was bedeutet, dass du unmittelbar nach dem Schwimmen essen und trinken musst. Packe ein zusätzliches Gel oder einen Riegel in deine Tasche für den Weg vom Schwimmen zum Rad und nimm auf dem Weg zum Rad schnell ein paar Kalorien zu dir.

NICHT in diese Ironman-Tasche packen:

Deine Wasserflaschen. Diese sollten sich bereits auf dem Rad befinden, entweder bei der Radabnahme am Vortag oder am Morgen des Rennens.

Ironman-Bag 3: Special Need für das Fahrrad

Die Regel Nr. 1 beim Packen einer Ironman-Tasche für besondere Bedürfnisse lautet: “Hoffentlich brauchst du deine Tasche für besondere Bedürfnisse nie.” Du solltest versuchen, während des Rennens autark zu sein und alles, was du brauchst, auf dem Rad oder am Körper zu tragen. Allerdings kann (und wird) während eines Ironman einiges schief gehen, so dass diese Notfalltaschen, die in der Regel um die Halbzeit des Rennens erhältlich sind, sehr nützlich sind.

Für den Körper:

Einweg-Sonnencreme-Päckchen

Kleines Fläschchen Kontaktlinsenflüssigkeit (falls erforderlich)

Für das Fahrrad:

Zusätzliche (Einweg-/Recycling-)Flaschen, vorgemischt mit Elektrolytpulver/Tabs

Zusätzliche Gele, Riegel

Ersatzschlauch und CO2-Patrone

Profi-Tipp:

Nichts Neues am Renntag! Stecke nichts von der Expo oder von den Give-Aways in deine Taschen, auch wenn du es für harmlos hältst. Auf halber Strecke eines Ironman-Triathlons willst du nicht herausfinden, dass du gegen einen Inhaltsstoff in der Sonnencreme allergisch bist oder dass du dich von den kostenlosen Ernährungsriegeln übergeben musst.

NICHT in diese Ironman-Tasche:

Alles, was du zurückhaben möchtest. Im Gegensatz zu den Transition Bags bekommst du die Special Needs Taschen nicht mehr zurück – packe also keine teuren Gegenstände wie elektronische Geräte oder Sonnencreme in Originalgröße in deine Special-Needs Taschen.

Ironman-Bag 4: Vom Rad zum Lauf

Du befindest dich auf der Zielgeraden! Sobald du die Abstiegslinie erreicht hast, wirst du von freiwilligen Helfern auf dem Weg zum Umkleidezelt geleitet, wo du deine Tasche für den Wechsel vom Rad zum Lauf holen kannst.

Anzuziehen:

Laufschuhe

Socken

Wechselkleidung (optional)

Laufgürtel mit Startnummer

Trinkgürtel oder Handflasche (falls eigene Flüssigkeit mitgeführt wird)

Hut/Visier

Für den Körper:

Sonnenschutzmittel

Taschenvorrat: Gels oder Riegel

Salztabletten

Ironman-Bag 5: Special Needs beim Laufen

Auch hier geht es darum, auf der Laufstrecke autark zu sein. Wenn alles gut läuft, wirst du auf dem Weg zu einem schnellen Laufsplit an den Special Needs Taschen vorbeilaufen. Aber wenn etwas schief geht, solltest du folgende Dinge zur Hand haben:

Für den Körper:

Einweg-Sonnenschutzmittel-Packung

Kleines Fläschchen Kontaktlinsenflüssigkeit (falls erforderlich)

NICHT in diese Ironman-Tasche packen:

Zusätzliche Lebensmittel, es sei denn, du hast einen strikten Verpflegungsplan. Die Verpflegungsstationen auf der Laufstrecke von Ironman-Triathlons sind legendär, mit allem von Cola über Hühnerbrühe bis hin zu Keksen und Kartoffelchips. (Natürlich gibt es auch die traditionellen Gels und Riegel.)

Profi-Tipp:

Überlege dir, ob du nicht eine kleine “Belohnung” in jede deiner Taschen stecken willst, z. B. eine Notiz von einem geliebten Menschen oder eine kleine Süßigkeit. Wenn es hart auf hart kommt, kann das Erreichen der Belohnung ein starker Motivator sein, um den Wechsel zu schaffen, und auch ein starker Muntermacher, wenn man dort ankommt.