Im vergangenen Jahr wurde Frederic Funk bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee Europameister über die Mitteldistanz und auch an diesem Sonntag will der deutsche Profi-Athlet wieder auf die oberste Stufe des Podiums steigen. Es wird kein leichter Kampf, denn neben seinem Landsmann Florian Angert werden auch die Amerikaner Sam Long und Robbie Deckard am Start sein.

Größter Favorit ist wohl Long, für viele die amerikanische Offenbarung, der die Challenge Kaiserwinkl-Walchsee als letzte Standortbestimmung vor dem Challenge Roth nutzt, wo er eine Woche später ebenfalls als einer der größten Favoriten – neben Frodeno, Lang und Kienle – gilt. Sowohl Funk als auch Long gelten als zwei der stärksten Radfahrer in der Triathlonwelt und es ist mit einem spannenden Kampf zu Beginn des Rennens zu rechnen.

Für Angert und Deckard ist es besonders wichtig, früh die Verfolgung aufzunehmen oder die Führung zu übernehmen, denn sie könnten auf der Laufstrecke für eine schöne Überraschung sorgen. Natürlich gibt es noch viele weitere Konkurrenten wie Mattia Ceccarelli, Nicolas Mann und Jonas Hoffmann, die ebenfalls am Start sind. Das sind alles Männer, die nicht sofort zu den großen Favoriten zählen, die aber wissen, was es heißt zu gewinnen.

Bei den Frauen kehrt die Vorjahressiegerin Nicola Spirig nach ihrem Sub8-Rennen nicht mehr nach Walchsee zurück, was eine Perspektive für andere Frauen bietet. Lotte Wilms scheint die größte Favoritin auf den Sieg zu sein; die in Australien lebende holländische Spitzenathletin ist von den kürzeren World Triathlon Rennen ernsthaft auf die Mitteldistanz umgestiegen, hat schon einige Erfolge errungen und will in Walchsee zeigen, was sie kann.

Bei den Frauen wird es sicher spannend werden, zumal viele Frauen auf dem gleichen Niveau am Start sind. Neben Wilms sind die Südafrikanerin Jade Nicole Roberts, die Österreicherin Simone Kumhofer, die Schweizerin Rachele Botti und die Amerikanerin Lara Gruden am Start.

Das Elite-Rennen der Männer bei der Challenge Kaiserwinkl-Walchsee startet am Sonntag, 16. Juni, um 8:30 Uhr MESZ, fünf Minuten später folgen die Elite-Frauen. Triathlon-Fans können ab 8:15 Uhr den Livestream auf trinews.at verfolgen.