“Sieg zum Saisonauftakt” – so beschrieb Therese Feuersinger ihren Auftakt in die Olympia-Saison beim Weltcup Bewerb in Ägypten. Neben Feuersinger freute sich auf Julia Hauser mit Rang zwei über einen gelungenen Saisonauftakt.

“Ich wollte möglichst viele Weltcup-Punkte aus Ägypten mitnehmen. Jetzt darf ich mit dem Punktemaximum nach Hause fliegen,” so Feuersinger zufrieden nach dem Saisonauftakt.

[Details folgen]