Nächste Woche werden über 100 Profi- TriathletInnen zur 15. Station der IRONMAN Pro Series™ in die österreichische Seestadt Zell am See kommen. Der IRONMAN® 70.3® Zell am See-Kaprun, der am Sonntag, den 1. September 2024, stattfindet, wird auch die letzte Veranstaltung vor dem Start der VinFast IRONMAN World Championship sein.

Der IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun bietet ein Maximum von 2.500 IRONMAN Pro Series Punkten, ein Gesamtpreisgeld von 50.000 $ und drei Qualifikationsplätze pro Geschlecht für die IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft 2025 in Marbella, Spanien. Das Rennen wird kostenlos auf mehreren Plattformen, darunter YouTube übertragen.

Im Profirennen der Frauen geht die Siegerin des IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun 2023, Daniela Bleymehl (DEU), mit der Startnummer eins an die Startlinie, um ihren Titel zu verteidigen. Die Deutsche liegt derzeit auf dem sechsten Platz der IRONMAN Pro Series Wertung und könnte mit einem starken Ergebnis hier weiter nach oben klettern. Einen Platz vor Bleymehl liegt Kylie Simpson (AUS), die in dieser Saison mit vier Top-10-Platzierungen bei IRONMAN Pro Series-Rennen, darunter Platz 3 beim Cairns Airport IRONMAN Asia-Pacific Championship Cairns, ein konstantes Rennen abgeliefert hat. Simpson wird zweifellos auf eine gute Leistung hoffen, die ihre Top-5-Platzierung weiter festigt.

Kat Matthews (GBR), die nach ihren ersten Plätzen bei der Memorial Hermann IRONMAN North American Championship Texas und dem IRONMAN Vitoria-Gasteiz derzeit auf einer Siegesserie ist, wird ebenfalls ihren ersten IRONMAN 70.3-Triathlon der Saison bestreiten und versuchen, sich an die Spitze der IRONMAN Pro Series-Wertung zu setzen.

Die Mittelstreckenspezialistin Ellie Salthouse (AUS) und Laura Madsen (DNK) werden versuchen, Matthews einen Strich durch die Rechnung zu machen. Erstere liegt in der IRONMAN Pro Series-Wertung auf Platz 17, nachdem sie bei allen drei IRONMAN 70.3-Rennen in diesem Jahr auf dem Podium stand, während die junge Dänin Madsen bereits zwei IRONMAN 70.3-Siege vorweisen kann, einen beim IRONMAN 70.3 Les Sables d’Olonne-Vendée, einem IRONMAN Pro Series-Rennen, und einen beim IRONMAN 70.3 Valencia Triathlon.

Drei Athletinnen, die ihren IRONMAN Pro Series-Ergebnissen ein starkes IRONMAN 70.3-Ergebnis hinzufügen möchten, sind Lotte Wilms (NLD), Hannah Berry (NZL) und Els Visser (NLD), die auf den Plätzen 10, 11 und 12 liegen. Alle drei Athletinnen haben zwei IRONMAN-Ergebnisse, die in die Gesamtwertung der IRONMAN Pro Series einfließen.

Weitere namhafte weibliche Profis, die beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun an den Start gehen, sind Daniela Kleiser (DEU), die im vergangenen Jahr Zweite bei diesem Event wurde, Ruth Astle (GBR), die bei ihrem einzigen IRONMAN Pro Series-Rennen in diesem Jahr den dritten Platz beim IRONMAN Vitoria-Gasteiz belegte, und Lauren Brandon (USA), die in der IRONMAN Pro Series-Wertung derzeit auf Platz 14 liegt. Aus Österreich sind Sabrina Exenberger, Lisa-Maria Dornauer, Lisa Perterer, Tanja Stroschneider und Anna Przybilla am Start.

Im Profirennen der Herren hofft Jan Stratmann, die deutsche Dominanz beim IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun fortzusetzen. Stratmann wurde im vergangenen Jahr Zweiter bei diesem Rennen und hat in diesem Jahr bereits einen zweiten Platz beim IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca Triathlon, einem IRONMAN Pro Series Rennen, erreicht.

Der Athlet, den es bei den Männern zu schlagen gilt, ist jedoch Nicholas Mann (DEU). Der 24-jährige Deutsche hat in diesem Jahr bereits zwei IRONMAN Pro Series Rennen über die Mitteldistanz bestritten und beide gewonnen und liegt in der Pro Series Wertung auf Platz 50.

Weitere Athleten, die in der IRONMAN Pro Series an den Start gehen, sind Gregory Barnaby, der nach einem Podiumsplatz bei der Mainova IRONMAN European Championship in Frankfurt derzeit auf Platz 10 liegt, Arnaud Gilloux (FRA) auf Platz 11, Stenn Goetstouwers (BEL), der beim Rennen 2023 Zell am See-Kaprun Dritter wurde und derzeit auf Platz 18 liegt, Robert Kallin (SWE) auf Platz 22 und Clément Mignon (FRA) auf Platz 26.

Zu den weiteren Teilnehmern gehören Anthony Costes (FRA), Denis Chevrot (FRA), Jelle Geens (BEL), Mika Noodt (DEU), Mike Phillips (NZL), Bradley Weiss (ZAF) und der Fan-Favorit Cameron Wurf (AUS).

Neben den Profi-AthletInnen werden auch rund 2.500 AltersklassenathletInnen um die Qualifikationsplätze für die VinFast IRONMAN 70.3 World Championship 2025 in Marbella, Spanien, kämpfen.