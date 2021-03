Was ist die Fahrrad-Kassette?

Die Kassette ist der Begriff für den am Hinterrad angebrachten Zahnradsatz. In den frühesten Tagen mussten die Fahrer das Hinterrad austauschen, um auf eine andere Kassette zugreifen zu können. Heutzutage haben Fahrer Zugang zu einer Vielzahl von Optionen, einschließlich elektronischer Schaltung mit bis zu 12 Zahnrädern auf einer einzigen Kassette.

Wie viele Zähne sollte deine Kassette haben?

Wir sind gesegnet mit einer großen Auswahl an Zahnrädern in kleinen Schritten zu haben. Es ist noch nicht lange her, da war eine 11-23 Übersetzung im Profi Feld Standard. Dies ist nach heutigen Maßstäben ein sehr enger Bereich, der für viele Athleten bei steilen Anstiegen unangenehm werden kann. Bei den aktuellen Kassetten gibt es selbst für Athleten im Flachland einen größeren Spielraum. Eine moderne 11-28 Kassette bietet ein sanftes Schalten, während die 28 Zähne des größten Zahnrades genügend Spielraum bietet, um die steilsten Anstiege zu bewältigen, die du in den Alpen finden wirst. Für diejenigen, die in einer sehr bergigen Gegend leben, ist ein Zahnrad mit 32 Zähnen mit den meisten Umwerfern kompatibel.

Wie warte ich meine Kassette?

Wie bei allen Komponenten deines Fahrrades ist eine regelmäßige Reinigung wichtig, um eine optimale Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten. Insbesondere deine Kassette sammelt Schmutz, der an dem Kettenschmiermittel haften bleibt. Eine gründliche Reinigung und das Schmieren deiner Kassette sowie das auftragen eines wasserabweisenden Sprays sichern ein reibungsloses Schalten und eine längere Lebensdauer deiner teuren Komponenten.

Über die regelmäßige Reinigung hinaus ist es empfehlenswert, die Kassette gelegentlich gründlich zu reinigen, insbesondere wenn du viel unter schlechten Bedingungen (Regen, verschmutzten Strassen) fährst. Wenn möglich, nimm die Kassette heraus und reinige jedes Zahnrad einzeln. Achte dabei darauf, dass alle Zahnräder und Abstandshalter in der richtigen Reihenfolge und Richtung wieder zusammengesetzt werden. Wenn du deine Kassette lieber eingespannt lassen möchtest, verwende zwischen jedem Zahnrad ein Mikrofasertuch, um Schmutz und altes Öl zu entfernen.

Die Verwendung der gesamten Zahnradpalette ist ein weiterer wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass deine Kassette optimal genutzt wird. Wenn du nur eine Handvoll Zahnräder verwendest, verschleißen diese Zahnräder erheblich schneller und nutzen ihre Kraft weniger effizient. Wenn du sicherstellst, dass deine Kassette und deine Kettenblätter in vollem Umfang genutzt werden, ist eine gleichmäßige Kettenlinie und ein gut verteilter Verschleiß gewährleistet.

Wie lange hält eine Kassette?

Eine gut gepflegte Kassette sollte 3-4 Kettentauschzyklen halten, bevor die Kassette ausgetauscht werden muss. Wenn du eine abgenutzte Kette frühzeitig austauscht, verlängert sich die Lebensdauer deiner Kassette erheblich. Es ist eine gute Idee, in einen Kettenverschleißindikator zu investieren.

Wie wechsle ich eine Kassette?

Man findet im Internet zahlreiche Anleitungen, bei denen Personen Kassetten ohne Spezialwerkzeug entfernen. Wir empfehlen, diese Methoden zu Hause nicht auszuprobieren. Du riskierst nicht nur eine Beschädigung deiner Kassette, sondern auch der Achse und des Kassettengehäuses, wenn stumpfe Instrumente verwendet werden, um sie zu lösen. Ein geeignetes Kettenpeitschen- und Kassettenwerkzeug ist die beste Option zum sicheren tauschen deiner Kassette.

Du benötigst dafür:

Zum Demontieren deiner Kassette brauchst du die Kettenpeitsche und den Kassetten-Abzieher. Den Kassetten-Abzieher steckt man auf eine Ratsche, um einen größeren Hebel zu haben. Um den Abschlussring der Kassette zu lösen, drückt man die Ratsche nach unten.

Nachdem der Abschlussring herunten ist, kannst du die Kassette leicht abziehen. Wenn du die Kassette schon sehr lange gefahren bist, kann es sein, dass du etwas mehr Kraft zum abziehen benötigst. Unter Umständen kann es auch passieren, dass die Kassette gar nicht mehr vom Freilauf abgeht. Dann benötigst du auf alle Fälle eine neue Kassette und einen Freilauf.