Daniel Bakkegaard siegt beim IRONMAN 70.3 Dubai mit einer tollen Schwimm- und Laufleistung. Der Norweger stieg nach 1,9 Kilometern als erster Athlet aus dem Wasser. Am Rad hielt er sich in der großen Verfolgergruppe der Favoriten auf und lief anschliessend mit einer Halbmarathonzeit von 1:10:01 Stunden zum Sieg. Er absolvierte den ersten IRONMAN 70.3 in diesem Jahr in einer Zeit von 3:33:02 Stunden. Spannend wurde es um die Plätze zwei bis vier. In einem unglaublichen Sprintfinish liefen Filipe Azevedo (Portugal), Rasmus Svenningson (Schweden) und Andrea Salvisberg aus der Schweiz mit einer Minute Rückstand innerhalb einer Sekunde über die Ziellinie.

Bester Österreicher wurde Paul Ruttmann auf dem zehnten Gesamtrang in einer Zeit von 3:38:28 Stunden. Ruttmann war es auch, der die 90 Kilometer im Wüstenstaat in 1:52:57 Stunden absolvierte. Michael Weiss lief auf Rang 24 in einer Zeit von 3:44:56 Stunden über die Ziellinie. Georg Enzenberger wurde drittbester Österreicher auf Rang 26 in 3:45:54 Stunden. Christioph Schlagbauer belegte Rang 30 nach 3:47:59 Stunden.