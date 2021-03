Frodeno genoss am Freitag (12.03.2021/Ortszeit) nach 17-monatiger Rennpause sichtlich den roten Teppich auf den letzten Metern – der coronabedingt nicht von Zuschauern gesäumt wurde – und stieß mit dem Zielbanner in den Händen einen lauten “Jaaaaaa” -Schrei aus. “Ihr wisst, ich will immer das Beste erreichen” , sagte Frodeno: “Ich bin um 3 Uhr nachts wach geworden, weil ich nervös war. Ich hab mich gefreut wie ein kleines Kind.”

Zweiter hinter dem dreimaligen Ironman-Weltmeister wurde auf dem Homestead-Miami Speedway der Kanadier Lional Sanders. Auf Rang drei über 1,5 Kilometer Schwimmen, 60,3 Kilometer Radfahren und 16,9 Kilometer Laufen kam Ben Kanute aus den USA.

Beim Laufen gehandicapt

Frodeno hatte sich Tage vor dem Wettkampf nach Angaben von Trainer Dan Lorang einen Zeh angeschlagen und war dadurch beim Laufen gehandicapt. Nach dem Schwimmen und auch nach dem Radfahren hatte Frodeno noch nicht in Führung gelegen, die übernahm er nach wenigen Metern auf dem letzten Teilstück. Dabei hatte der US-Trip denkbar ungünstig begonnen für Frodeno. Bei der geplanten Abreise vor einer Woche von Barcelona aus hatte ein Dokument gefehlt. Erst am Dienstag nach einigen Telefonaten und E-Mails war es via Frankfurt/Main für den Wahl-Spanier losgegangen.

Stimpson siegt bei den Frauen – Haug in Quarantäne