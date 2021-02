Race Action: Winter-Triathlon Weltcup in Asiago

In der italienischen Provinz Venetien findet am Wochenende unter strengen COVID-19 Schutzmaßnahmen der Winter-Triathlon Weltcup Bewerb statt. Die Bewerbe der Elite gehen dabei am Freitag mit 7.2 km Laufen, 12 km Mountainbike und 10 km Langlauf über die Bühne. Die Veranstalter erwarten über 500 Age Group Athleten.

Im Damenfeld sind mit Romana Slavinec, Carina Wasle, Sandra Mairhofer und Gina Ben vier Elite-Damen am Start. Große Favoritin auf den Sieg ist die amtierende Winter-Triathlon Europameisterin Svetlana Sokolova. Österreich stellt mit vier Athletinnen fast die Hälfte des Damen Startfeldes im Elite-Rennen.

Bei den Herren ist er Russe Pavel Andreey der große gejagte. In den letzten Jahren gingen acht Weltmeister-Titel an ihn. Neben Andreey zählen auch Dimitry Bregeda, Guiseppe Lamastra und Daniel Antonioli zu den Favoriten im Kampf um einen Platz am Podium.