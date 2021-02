Triathlon Europameisterschaft 2021 nach Valencia vergeben

Die ETU – Europäische Triathlon Union – hat gestern Valencia als offiziellen Austragungsort der nächsten Triathlon-Europameisterschaft 2021 bekannt gegeben. Nachdem die Europameisterschaften 2020 in München COVID-19 zum Opfer gefallen sind, werden die internationalen Titel nun in Spanien vergeben.

Der Termin kann vom Europäischen Triathlon Verband noch nicht bekannt gegeben werden. “Die Europameisterschaft findet heuer nach den Olympischen Spielen statt. Das genaue Datum wird in Kürze bekannt gegeben,” so die ETU in ihrer Aussendung.

Nach den Olympischen Spielen dürfte der internationale Rennkalender sehr ambitioniert ausgelegt werden. Challenge Family und IRONMAN mussten ihre ersten Wettkämpfe bereits in den September verlegen, und mit dem ALOHA TRI Mondseeland und dem Austria Triathlon Podersdorf finden grosse heimische Klassiker Ende August und Anfang September statt.

Neben dem Elite Damen- und Herren Bewerb sowie den Paratriathleten werden auch die Europameisterschaften der Age Group Athleten über die Sprint- und Olympische Distanz in Valencia ausgetragen. Die letzte Europameisterschaft in Spanien fand 2011 in Pontevedra statt.

Seitens der Europäischen Triathlon Union hörte man heuer auf die Kritik der Age Group Triathleten und legte die Meisterschaften über die Sprintdistanz und Olympische Distanz wieder zusammen.