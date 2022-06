Für neue Bestzeiten: Die Forerunner 255 Serie

Mit der leichten und smarten GPS-Laufuhr Forerunner 255 verbessern Lauf-Fans ihre Pace, steigern ihre Leistung und toppen ihre Bestzeit. Die Uhren sind in den Gehäusegrößen 41mm und 46mm erhältlich. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu 30 Stunden im GPS-Modus wird Laden zur Nebensache. Wer beim Training die Lieblingslieder ganz ohne Handy hören möchte, greift zu den entsprechenden Forerunner 255 Music Varianten.

Garmin implementiert in die 255 Serie auch die Triathlon- Funktion, über die während des Trainings oder Wettkampfes zwischen den Sportarten hin und her gewechselt werden kann. Ist die Aktivität gestartet, zeichnet die Uhr Performancedaten wie Pace, Herzfrequenz und Distanz auf. Umfassende physiologische Messwerte und Trainingsanalysen motivieren Läuferinnen und Läufer, ihr Training zu optimieren und Schritt für Schritt besser zu werden. Denn VO2max, akute Belastung, erweiterter Trainingszustand, Trainingseffekte und mehrliefern wichtige Einblicke in die Leistungsfähigkeit des Körpers. In Verbindung mit einem separat erhältlichen HRM-Pro Brustgurt oder dem Running Dynamics Pod zeichnet die neu vorinstallierte Running Power Funktion die Laufleistung auf und zeigt diese sowie weitere Laufeffizienzwerte direkt auf der Uhr an. Auch der Garmin Coach und tägliche Trainingsvorschläge für eine ganze Woche unterstützen beim Training, angepasst an Wettkampfpläne, die mit dem neuen Wettkampf Widget erstellt werden können. Mithilfe der PacePro-Funktion können Läuferinnen und Läufer ihre individuelle Pace-Strategie auf Basis des Streckenprofils erstellen, um das beste Gesamttempo zu erzielen. Dank Multi-Frequenz Unterstützung für GPS, GLONASS und GALILEO sowie barometrischem Höhenmesser zeichnet die Laufuhr die Strecken, die auch im Vorfeld via Garmin Connect auf die Uhr geladen werden können, besonders präzise auf.

Vielzählige vorinstallierte Sport-Apps wie Cardio, Kraft oder HIIT sowie Workouts inkl. animierter Übungen bringen – neben Triathlon, Radfahren und Schwimmen – zusätzlich Abwechslung ins Training. Nach jedem Workout gibt die Uhr Empfehlungen zur Erholungszeit.

Der Forerunner 255 im Detail

UVP: ab 349,99 €; Verfügbarkeit: ab sofort