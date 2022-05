In 10 Tagen ist es so weit. Zum 2. Mal findet der Apfelland-Triathlon statt. Vom 10. – 12. Juni 2022 ladet das wunderschöne Ambiente am Stubenbergsee, in der Steiermark wieder zu einem unvergesslichen Triathlon-Wochenende ein. „All for the athletes“ lautet das Motto des Apfelland-Triathlons.

Nach dem Erfolg vom Vorjahr jährt sich das Event bereits zum 2. Mal.

Neben dem Hauptevent am Sonntag über die Mitteldistanz (1,9km Schwimmen, 90km Rad fahren, 21,1km Laufen) bietet der Apfelland Triathlon am Freitag bereits 3 Schwimmwettbewerbe. Am Samstag geht es über die Sprint und Olympische Distanz. Mit starker österreichischer Besetzung. Auf der Olympischen Distanz startet neben dem österreichischem Profi Stephan Benedikt auch bekannte Profi-Damen. Neben der Vorjahressiegerin Simone Kumhofer wird auch die Tirolerin Lisa-Maria Dornauer an den Start gehen, die erst am Wochenende beste Österreicherin bei der Challenge St. Pölten wurde.

Beim Blick auf die Startliste des Hauptevents kündigt sich bereits jetzt ein spannender Kampf um den Sieg an. Der Letztjahressieger aus Österreich Thomas Steger ist mit seinem Sieg bei der Challenge Riccione und Rang drei bei The Championship bereits in den Fokus gerückt. Doch auch sein Landsmann Georg Enzenberger, der bei der Challenge St. Pölten starke Akzente am Rad setzte, ist nicht zu unterschätzen. Weiters befinden sich Top-Athleten wie Max Hammerle, Markus Hörmann und Philipp Mock auf der Startliste. Bei den Damen können beim Kampf um die obersten Podestplätze auf jeden Fall die Österreicherinnen Gabi Obmann (3. Platz IRONMAN Austria 2021), und die Deutschen Svenja Thoes (Gewinnerin IRONMAN Cozumel 2018) und Daniela Kleiser (4. Platz Challenge St. Pölten 2022) ein Wörtchen mitreden.