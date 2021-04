Das nächste große internationale Triathlonwochenende steht vor der Türe.

Ruttmann und Enzenberger beim IRONMAN 70.3 St. George im Einsatz

Die beiden Oberösterreich Paul Ruttmann und Georg Enzenberger starten am Wochenende beim IRONMAN 70.3 St. George in Utah über die Mitteldistanz. Das Rennen ist gleichzeitig auch die Generalprobe für die IRONMAN 70.3 World Championship im September, die auf den gleichen Strecken ausgetragen werden wird.

Der Startschuss in St. George fällt um 14:50 Uhr unserer Zeit. Das entspricht 6:50 Uhr Ortszeit. Bei den Damen steigt Daniela Ryf wieder in den Ring und möchte sich beweisen. Nach der Trennung von Langzeitcoach Brett Sutton ist es der zweite Wettkampf für die Schweizerin ohne Trainer. Sie trifft auf Holly Lawrence und Emma Pallant aus Großbritannien, Paula Findlay aus Kanada sowie die Amerikanerinnen Meredith Kessler und die ehemalige IRONMAN Austria Siegerin Linsey Corbin.

Europäische Spitzenathleten haben es auch bei den Männern an die Startlinie geschafft. Daniel Baekkegard (DAN), die beiden Belgier Bart Aernouts und Pieter Heemeryck sowie die Deutschen Michael Raelert, Andreas Dreitz und Florian Angert treffen auf Lionel Sanders, Ben Kanute, Ben Hoffmann und Rodolphe van Berg. Mittendrinnen in den Favoriten auch Paul Ruttmann, der mit einer starken Leistung beim IRONMAN 70.3 Dubai ein erstes Ausrufezeichen in der jungen Triathlon-Saison 2021 setzte. Mit Ruttmann reiste auch Georg Enzenberger nach St. George um sich mit den besten Mitteldistanzathleten zu messen.

Weiss bei Challenge Cancun am Start

Javier Gomez (ESP) startet bei der Challenge Cancun in seine Wettkampf-Saison. Aber einfach wird es für den Spanier nicht. Der Däne Patrick Nilsson zeigte 2020 seine Klasse auf und kann jederzeit für eine Überraschung sorgen. Ebenfalls an der internationalen Startlinie stehen der Sieger aus 2019 Andy Potts und der Schweizer Ruedi Wild. Aus Österreich angereist ist Michael Weiss.