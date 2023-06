Beim zweiten Weltcup der Saison im mexikanischen Huatulco schaffte der Salzburger Philip Pertl in einer Hitzeschlacht erstmals den Sprung in die Top 20 eines Weltcuprennens. Bei 34° Außen- und knapp unter 32° Wassertemperatur zeigte auch die Wienerin Tanja Stroschneider mit ihrem besten Weltcupergebnis auf (29. Platz). Beide sicherten sich damit wichtige Weltranglistenpunkte. Auch für die Olympia-Qualifikation gab es wieder gute Punkte.

Pertl erstmals in Top 20

Das Rennen stand aufgrund des UV-Indexs lange auf der Kippe. Nur wenige Zehntel-Grad an Wassertemperatur ließen laut Reglement einen Start zu. “Es war ein harter Fight und es war grenzwertig heiß! Es scheint aber, dass mir Huatulco liegt! Ich habe mich gut kühlen können”, so Pertl. Der Salzburger startete nach 750m Schwimmen eine Aufholjagd und konnte nach 3-4 km die Führungsgruppe stellen. “Ich bin für meine Verhältnisse gut geschwommen. Sobald ich am Rad in der Führungsgruppe war, habe ich versucht Druck zu machen, sodass die hintere Gruppe nicht zufährt, was auch aufgegangen ist”, freut sich Pertl mit der drittschnellsten Radzeit über den Verlauf des Rennens. Mit über einer Minute Vorsprung auf die Verfolger ging es auch die Laufstrecke unter der brennenden Sonne Mexikos. Der 25-Jährige überquerte auf dem 19. Rang die Ziellinie und erzielte erstmals bei einem Weltcup ein Top 20-Ergebnis. “Es war ein gutes Rennen. Es hat einmal alles funktioniert, wie es funktionieren soll. So kann es weitergehen! Mit dem besten Weltcupergebnis bin ich auf alle Fälle vollauf zufrieden.”, so Pertl, der nach Platz 23 im Vorjahr hier sein bestes Ergebnis heuer toppte.

Bestes Weltcupergebnis für Stroschneider

Nach starken Kontinentalcupergebnissen (zuletzt ein 2. Platz beim Asiacup in Usbekistan) zeigte Tanja Stroschneider heute mit ihrem bisher besten Weltcupergebnis auf. “Ich überhitzte am Rad, als wir versuchten das Loch zur Führungsgruppe zu schließen. Danach schaffte ich es nicht mehr den Körper runterzukühlen”, so Stroschneider. In einer großen Gruppe ging es dann auf die Laufstrecke. “Ich hätte mir nur einen besseren Lauf gewünscht, der definitiv nicht mein bester war!, zeigt sich die Wienerin dennoch mit Platz 29 zufrieden.