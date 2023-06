IRONMAN hat heute die Strecke der IRONMAN World Championship Nice bekannt gegeben. Sie ähnelt jener des regulären IRONMAN Nice und fordert auf der Radstrecke einen anderen Athleten-Typ, wie der Kurs auf Hawaii.

SCHWIMMSTRECKE:

Der ROKA SWIM in Nizzas “Baie des Anges” oder “Bucht der Engel” ist ein 3,8 km langer Freiwasserschwimmkurs durch das blaue Mittelmeer. Die Athleten starten am Kieselstrand “Plage des Ponchettes”, direkt an der Promenade des Anglais, und schwimmen eine doppelte rechteckige Strecke senkrecht zur Promenade. Die Schwimmstrecke ist für ihr klares, azurblaues Wasser bekannt und bietet den Schwimmern einen atemberaubenden Blick auf die Küstenlinie und die Alpes Maritimes im Hintergrund.

RADSTRECKE:

Die FulGaz BIKE-Strecke in Nizza ist eine 180,2 km lange Radstrecke mit einer Schleife, die wohl eine der spektakulärsten und anspruchsvollsten aller IRONMAN-Rennen ist. Die Strecke beginnt am Startpunkt T1 an der Promenade des Anglais und führt direkt aus der Stadt heraus durch das Hinterland von Nizza und die wunderschönen Dörfer des Parc Naturel und des Préalpes d’Azur. Auf dem Weg nach oben können die Athleten die Region Alpes-Maritimes genießen, die malerische Ausblicke auf das Mittelmeer bietet. Die Abfahrt ist steil und erfordert höchste Konzentration, während die Athleten die malerische Canyonstraße Clues de Gréolières hinunterfahren, eine berühmte Filmkulisse. Die Strecke führt an einer atemberaubenden Küste und charmanten Dörfern vorbei und bietet anspruchsvolle Anstiege und technische Abfahrten mit Höhenunterschieden von bis zu 2400 Metern.

LAUFSTRECKE:

Mache dich auf einen Lauf gefasst, der vom Start bis zum Ziel von Zuschauern gesäumt ist, denn die HOKA RUN-Strecke erstreckt sich über die gesamte Länge der berühmten Promenade des Anglais. Die 42,2 km lange Strecke in vier Schleifen führt die Läufer entlang der berühmten Strandclubs, der Chaises Bleues (blaue Stühle) und des monumentalen Negresco-Hotels – alles vor dem Hintergrund des Mittelmeers, bevor sie am internationalen Flughafen von Nizza kehrtmachen. Bei jeder Runde erleben die Teilnehmer die Energie der Zuschauer, während sie die flache, schnelle Strecke in Angriff nehmen und bis an ihre Grenzen gehen, um die Ziellinie zu erreichen.

Nizza und die Côte d’Azur haben sich im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden Sportziel entwickelt und sind Gastgeber zahlreicher Sportereignisse von Weltrang. Als Hauptstadt des Alpes-Maritimes an der Côte d’Azur im Südosten Frankreichs wurde Nizza 1982 zur Wiege des Langdistanz-Triathlons in Europa, als dort zum ersten Mal der “Triathlon International de Nice” ausgetragen wurde. Von 1994-2002 war Nizza fünfmal Gastgeber der ITU-Langstrecken-Triathlon-Weltmeisterschaften. Der Triathlon wurde 2005 zu einem IRONMAN®-Event und Nizza ist seither einer der beliebtesten Austragungsorte für IRONMAN-Rennen, sowohl für den IRONMAN France als auch für den IRONMAN 70.3® Nice France, sowie für den Höhepunkt der IRONMAN 70.3-Serie, den IRONMAN 70.3 World Championship Triathlon im Jahr 2019.