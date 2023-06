Emotionen pur! Tausende Fans und Angehörige stehen am Straßenrand und feuern die Athletinnen und Athleten an – und das bis spät in die Nacht. „Anything is possible“ ist nicht nur der Slogan von IRONMAN, sondern es ist ein Spirit, den man beim diesjährigen IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria zu jeder Minute spüren konnte.

Mit Donnerstag, dem 22. Juni, öffnet die Registrierung für den IRONMAN Kärnten-Klagenfurt, Austria 2024, welcher am 16. Juni stattfinden wird. Auf die Athletinnen und Athleten warten wieder türkises Wasser beim Schwimmen im Wörthersee, 180 wunderschöne Radkilometer und eine Laufstrecke entlang des Wörthersees und durch die Altstadt von Klagenfurt. 3000 Sportlerinnen und Sportler werden ihren eisernen Willen zeigen und auf der Finishline einen emotionalen Abschluss eines langen Tages finden. Jede und jeder von ihnen hat eine ganz eigenen Geschichte und ein individuelles Ziel: es kann die neue persönliche Bestzeit sein, es kann auch um das reine Abenteuer und das Erreichen des Zieles innerhalb der 17 Stunden sein.

Alle Informationen zur Anmeldung gibt es hier: https://www.ironman.com/im-austria-register