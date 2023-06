Österreichs Paratriahtlon-Ass Florian Brungraber (Klasse PTWC) eilte gestern beim Para-Weltcup in Besancon (FRA) zum nächsten Sieg. Mit einer Zeit von 1:04:07h über 750m Schwimmen, 20km Handbike und 5km Rennrollstuhl war er nicht nur vier Minuten schneller als der Zweitplatzierte sondern verbesserte seine Zeit vom Vorjahr auf identer Strecke selber nochmals um über eine Minute. Oliver Dreier (Klasse PTS4) lief auf den guten 7. Platz.

Aufgrund der unterschiedlichen Schwere des Handicaps ging Brungraber wie immer rund drei Minuten hinter den ersten Startern seiner Klasse ins Rennen. Bereits auf der ersten Hälfte der ersten von zwei Handbikerunden überholte der Mühlviertler aber alle Kontrahenten und baute die Führung kontinuierlich aus. Bis ins Ziel fuhr der Tokio-Silbermedaillengewinner auf den Zweitplatzierten einen Vorsprung von insgesamt über vier Minuten heraus.

“Es war ein super Rennen unter super Bedingungen und ich bin mit einem souveränen 1. Platz bei einer ganz soliden Leistung happy”, so Brungraber, der nach dem Para-Weltcupsieg in Abu Dhabi (VAE) Anfang März seinen zweiten Weltcupsieg in diesem Jahr feiern darf.

Sein oberösterreichischer Landsmann Oliver Dreier lief in der Klasse PTS4 wie im Vorjahr auf Rang 7.