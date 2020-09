Perfekte Triathlon-Premiere beim ALOHA TRI Steyregg

Bei den Damen hat mit der 31-jährigen Sigrid Herndler eine Linzerin gewonnen. Sie benötigte eine Stunde, fünf Minuten und elf Sekunden für den Triathlon, bei dem mehrere hundert Zuseher (mit Sicherheitsabstand) dabei waren und die Sportler anfeuerten.

Am kommenden Wochenende (12. und 13. September) geht es mit dem ALOHA TRI in Traun weiter. “Da sind wir dann mit 250 angemeldeten Kindern bereits ausgebucht für die Staatsmeisterschaften der Nachwuchsathleten”, sagt Leitner. Bei den Erwachsenen, wo in Traun die Landesmeisterschaften dieser fordernden Sportart abgehalten werden, “gibt es noch Startplätze”, s0 Leitner, der wieder auf einen gnädigen Wettergott hofft.