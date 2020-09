Grandioses Saisonfinale beim ALOHA TRI Traun 2020

Was für ein Triathlon-Wochenende im Rahmen des ALOHA TRI Traun. Unter strenger Einhaltung des ÖTRV COVID-19 Präventivkonzepts wurde der ALOHA TRI Traun am wunderschönen Oedersee in Traun veranstaltet.

Den Auftakt machte der ALOHA Swim & Run Bewerb am Freitag Abend. Die Athleten hatten dabei 250 Meter zu Schwimmen. Nach einer kurzen Pause ging es nach der Gundersen Methode auf die 2,5 Kilometer lange Laufstrecke. Der schnellste Schwimmer startete dabei zuerst und die folgenden Athleten mit ihrem Rückstand nach dem Schwimmen. Bei den Damen verteidigte Sigrid Herndler ihren Sieg aus dem Vorjahr. Bei den Herren nannte kurzfristig Christoph Schlagbauer und holte sich den Sieg vor Philip Reiner.