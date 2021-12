Ein guter Indikator für Veranstalter ist die Wahl zu Österreichs Triathlon Veranstaltung des Jahres. Im Jahr 2021 gab es dabei einige Überraschungen. Einmal mehr zeigt sich aber, das die Qualität der Veranstaltungen in Österreich sehr hoch ist und die Events die Messlatte dennoch von Jahr zu Jahr höher legen.

Sprint- und Kurzdistanz des Jahres 2021

Zur beliebtesten Sprint- und Kurzdistanz des Jahres 2021 wurde dabei der Omni Biotic Apfelland Triathlon gewählt, der erstmalig unter der Führung von Chris Nindl und Omni Biotic ausgetragen wurde. Mit einem finanzkräftigen Sponsor im Hintergrund wurde aus der Veranstaltung ein Event, der wohl auch in Zukunft weit vorne bei den besten Triathlon-Events in Österreich platziert sein wird. Nationale- sowie Internationale Top-Athleten treffen sich im Apfelland zu einem tollen Event. Regelmässig unter den Top 3 Triathlon Events in Österreich ist auch der Mostiman zu finden, der sich heuer hinter dem Apfelland Triathlon über Rang Zwei freuen darf. Rang drei geht gleich an zwei Events. Mit gleichen Stimmen freuen sich der Neufeld-Triathlon und der ALOHA TRI Traun über einen Platz am Podest.

Omni Biotic Apfelland Triathlon (22,9 Prozent) Mostiman (12,2 Prozent) ALOHA TRI Traun und Neufeld-Triathlon (jeweils 9,3 Prozent)

Mittel- und Langdistanz des Jahres 2021

Der Titel über die Mittel- und Langdistanz des Jahres 2021 ging ebenso an eine Premierenveranstaltung. Der ALOHA TRI Mondseeland am wunderschönen Mondsee wurde zur Mittel- und Langdistanz des Jahres 2021 gewählt. Ambiente und Organisation überzeugten die Athleten. Hinter dem ALOHA TRI Mondseeland ging der zweite Rang an die Challenge St. Pölten, die heuer trotz schlechter COVID-19 Prognosen am Termin festhielt und mit einem Triathlon-Fest belohnt wurde. Der dritte Rang bei der Wahl zur Mittel- und Langdistanz des Jahres ging an den Omni Biotic Apfelland Triathlon.