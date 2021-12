Nach der COVID-19 bedingten Absage der Austria Triathlon Awards sind die Würfel 2021 gefallen. “Wir danken knapp über 4.000 Athleten für die Teilnahme an der Wahl zu Österreichs Triathleten des Jahres. Die Austria Triathlon Awards ist Österreichs größte Publikumswahl und ein spiegelt sehr gut die Österreichische Triathlon-Szene wieder,” so Initiator Stefan Leitner, der die Austria Triathlon Awards vor knapp 10 Jahren ins Leben rief.

Triathlet des Jahres 2021: Florian Brungraber

Die Silbermedaille bei den Paralympischen Spielen 2020 ist wohl die Krönung der Karriere des Oberösterreichs, der neben dem Staatsmeistertitel auch bei allen internationalen Meisterschaften auf dem Podest stand. Rang Drei bei den Weltmeisterschaften und Rang Zwei bei den Europameisterschaften stehen heuer zu Buche. Knapp wurden die weiteren Podestplatzierungen bei den Austria Triathlon Awards hinter Brungraber. Rang Zwei ging an Thomas Steger vor Paul Ruttmann. Steger und Ruttmann hatten vor allem in der ersten Saisonhälfte tolle Ergebnisse. Während Steger bei Challenge Bewerben Siege feierte, lieferte Ruttmann beim IRONMAN 70.3 Dubai die weltweit zweitschnellste Radzeit über die 70.3 Distanz.

Österreichs Triathleten des Jahres 2021

Florian Brungraber (38,4 Prozent) Thomas Steger (17,6 Prozent) Paul Ruttmann (17,2 Prozent)

Triathletin des Jahres 2021: Simone Kumhofer

Simone Kumhofer überzeugte heuer sportlich mit dem Doppel-Staatsmeistertitel über die Olympische Distanz und die Mitteldistanz. Bei der Europameisterschaft über die Mitteldistanz im Rahmen der Challenge Walchsee belegte sie als beste Österreicherin Rang 10. Sie dominierte die heurige Triathlon-Saison und ging ungeschlagen in die Saisonpause. Rang Zwei bei der Wahl zu Österreichs bester Triathletin ging an Gabriele Obmann, die neben ihrem “40 Stunden Job, der eher in Richtung 70 Stunden” im Krankenhaus geht beim IRONMAN Austria ihren Durchbruch feierte und über den Staatsmeistertitel über die Langdistanz jubeln durfte. Rang drei holte sich Olympia-Teilnehmerin Julia Hauser.

Österreichs Triathletinnen des Jahres 2021