Unterschiedliche Streckenführungen, unterschiedliche klimatische Bedingungen und unterschiedliche Streckenlängen im genormten Bereich. Im Triathlon ist es schwierig, bei schnellen Zeiten von “Weltrekorden” zu sprechen. Während die Distanzen und Strecken in der Leichtathletik genormt sind, gibt es im Triathlon über alle Distanzen immer wieder Abweichungen. Wir wollen daher nicht von Weltrekorden sprechen, sondern von Weltbestzeiten über die Triathlon-Langdistanz von 3,8 Kilometer Schwimmen – 180 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. 2018 fehlten beim Ironman Texas einige Kilometer auf der Radstrecke (sowie Race Marshalls). Der Ironman Cozumel wies eine Streckenlänge von 3,5 Kilometer Schwimmen, 182 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen auf.

Zu den schnellsten Strecken zählt der Ironman Cozumel. 2021 war ein Jahr mit perfekten Bedingungen. Wie schnell die Strecke ist zeigt ein Blick in die Details: Vier der zehn schnellsten Männerzeiten aller Zeiten stammen vom Ironman Cozumel, während zwei der zehn besten Frauenzeiten in diesem Jahr in Cozumel erzielt wurden. Andere interessante Notizen: Jan Frodeno hat zwei Zeiten in den Top 10 der Männer, während Chrissie Wellington drei hat.

Langdistanz Bestzeiten der Männer

Kristian Blummenfelt (NOR) 7:21:12 Ironman Cozumel 2021

Jan Frodeno (GER) 7:27:53 Tri-Battle Royale 2021

Jan Frodeno (GER) 7:35:39 Challenge Roth 2016

Ruedi Wild (SUI) 7:36:35 Ironman Cozumel 2021

Kristian Hogenhaug (DEN) 7:37:46 Challenge Almere-Amsterdam 2021

Matt Hanson (USA) 7:39:25 Ironman Texas 2018

Jesper Svensson (SWE) 7:39:26 Challenge Almere-Amsterdam 2021

Ivan Tutukin (RUS) 7:39:57 Ironman Texas 2018

Tim Don (GBR) 7:40:23 Ironman Brazil 2017

Paul Schuster (GER) 7:41:32 Ironman Cozumel 2021

Langdistanz Bestzeiten der Frauen

Chrissie Wellington (GBR) 8:18:13 Challenge Roth 2011

Chrissie Wellington (GBR) 8:19:13 Challenge Roth 2010

Daniela Ryf (SUI) 8:22:04 Challenge Roth 2016

Sara Svensk (SWE) 8:22:41 Ironman Cozumel 2021

Daniela Ryf (SUI) 8:26:18 Ironman World Championship 2018

Melissa Hauschildt (AUS) 8:31:05 Ironman Texas 2018

Lucy Charles-Barclay (GBR) 8:31:09 Challenge Roth 2019

Gurutze Frades Larralde (ESP) 8:31:12 Ironman Cozumel 2021

Sarissa de Vries (NED) 8:32:05 Challenge Almere-Amsterdam 2021

Chrissie Wellington (GBR) 8:33:36 Ironman South Africa 2011