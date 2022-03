Die beiden Salzburger Brüder Lukas und Philip Pertl sowie der Vorarlberger Leon Pauger starten am kommenden Samstag beim Kontinentalcup in La Paz (MEX) in die Saison. Nach einem gemeinsamen Klimalehrgang der ÖTRV-Kaderathleten auf der thailändischen Insel Phuket im Februar wartet nun eine erste Standortbestimmung auf das Trio. Zu absolvieren ist die Olympische Distanz über 1.500m Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen.

Nachdem im Vorjahr covid-bedingt weltweit noch vergleichsweise wenige Wettkämpfe möglich waren, gilt es für die drei Athleten wichtige Punkte für die Weltrangliste zu sammeln, um sich dort entsprechend, für die im Mai startende Olympia-Qualifikation, positionieren zu können.

Beat your bib

Nach über 30-stündiger Anreise und einem Zwischenstopp für eine Nacht in Mexiko City auf über 2000 Seehöhe konnten sich die drei Triathleten bereits mit der Strecke vertraut machen: „Die Schwimmstrecke im Pazifik wird für schnelle Schwimmzeiten sorgen, da in der Bucht eine ziemliche Strömung herrscht“, sind sich die Pertl-Brüder und Pauger einig. Auf der 40km langen Radstrecke ist Vorsicht geboten, da die Straße von der Qualität her nicht mit Europa oder auch bei Weltcups oder WM-Serienrennen vergleichbar ist und das ein oder andere Schlagloch umfahren werden muss. Auf der abschließenden Laufstrecke wollen die drei dann zum Angriff blasen: „Bei südamerikanischen Rennen sind immer gute Läufer am Start. Wir werden zeigen, was wir drauf haben und versuchen eine bessere Platzierung zu erreichen als unsere Startnummer ist!“.

“Wir hatten ideale Trainingsbedingungen und die rot-weiß-rote Truppe war sehr motiviert. Die Grundlagen sind gelegt, nun heißt es endlich wieder, in den Wettkampfrhythmus zu kommen. In La Paz sind einige gute Athleten am Start und das Rennen ist ideal für eine erste Standortbestimmung”, blickt der 23-Jährige Pauger voraus