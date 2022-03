Georg Enzenberger und Michael Weiss starten am kommenden Samstag beim IRONMAN 70.3 Lanzarote in die Saison 2022.

Während die Veranstaltung über die volle Distanz bis ins Jahr 1992 zurückreicht, fand das Rennen über die halbe Langdistanz erstmals 2012 statt. Die Veranstaltung wird vom Club La Santa gesponsert und findet am Strand Playa Dorada in Playa Blanca auf der Südseite der Insel statt. Die Titelverteidigerin ist Anne Haug (ebenfalls vom Club La Santa gesponsert), und nachdem sie auch 2017 gewonnen hat, wird sie mit der Startnummer 1 an den Start gehen, um ihren dritten Titel zu holen. Für Haug ist der IRONMAN 70.3 Lanzarote ein Puzzle-Stück am Weg zur IRONMAN World Championship in St. George. Größere Konkurrenz kommt wohl von Kat Matthews, die bei den IRONMAN 70.3 World Championship im letzten Jahr Rang 4 belegen konnte sowie von Lucy Buckingham (vormals Hall) und Olympia-Goldmedaillen Gewinnerin in der Mixed Staffel Jess Learmonth.

Bei den Herren musste Sebastian Kienle nach einer Magenverstimmung im Trainingslager den Start kurzfristig absagen. Wie bereits beim IRONMAN 70.3 Dubai könnten auch hier die (ehemaligen) Kurzdistanz-Athleten überraschen. Pierre Le Corre und Leo Bergere aus Frankreich oder Florian Angert und Leon Chevalier bzw. David McNamee sind Namen, die im Kampf um den Sieg vorne mitmischen können. Aus Österreich starten Georg Enzenberger und Michael Weiss im Feld der Profi Athleten.

Nach den Leichtathletik Hallen Landesmeisterschaften in Oberösterreich über 3.000 Meter folgte für Enzenberger ein zweiwöchiges Trainingslager auf Teneriffa, ehe es nach Lanzarote für den letzten Feinschliff ging. “Der IRONMAN 70.3 Lanzarote ist eine ideale Standortbestimmung am Anfang der Triathlon-Saison. Ich freue mich auf ein starkes internationales Feld aus Kurzdistanz-Spezialisten und Langdistanz-Assen,” so Enzenberger, der aber auch Respekt vor dem IRONMAN 70.3 Lanzarote zeigt. Mit über 1.200 Höhenmeter auf der 90 Kilometer langen Radstrecke und weiteren 250 Höhenmeter beim abschließenden Halbmarathon zählt der IRONMAN 70.3 Lanzarote zu den schwierigsten Rennen über diese Distanz.”