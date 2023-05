Sara Vilic (3athlon Kärnten, K) meldete sich mit einer guten Leistung in der hochkarätigsten Kurzdistanz-Serie im Triathlon zurück. Nach ihrem 2. Platz vor zwei Wochen beim Afrikacup in Marokko lief sie im 52-köpfigen stark besetzten WM-Serienrennen von Cagliari (ITA) auf Rang 31. Luis Knabl (Raika Tri Telfs, T) landete bei den Herren auf Rang 35. Bei den Damen siegte die Olympiazweite Georgia Taylor-Brown (GBR) und bei den Herren ihr Landsmann und ebenfalls Olympiazweiter Alex Yee.

Wichtige Punkte für Vilic

Der WM-Serienbewerb auf Sardinien markierte heute den Start zur zweiten von zwei Qualifikationsperioden für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Nach über zwei Jahren stand Sara Vilic wieder an der Startlinie eines WM-Serienrennens. Nach einem guten Start konnte sich die Kärntnerin nach 1500m Schwimmen in der ersten Verfolgergruppe auf die sechs führenden Damen positionieren. Die Führungsgruppe arbeitete gut zusammen und baute den Vorsprung aber auf den 40 flachen und technisch anspruchsvollen Radkilometern aus. Wie auch beim ersten Wechsel zeigte die 31-Jährige danach auch beim zweiten Wechsel mit einer der schnellsten Zeiten auf. Nach 10 Laufkilometern überquerte Vilic auf Rang 31 die Ziellinie und sammelt damit gute Punkte für die Weltrangliste und auch fürs Olympia-Qualifiaktionsranking. Julia Hauser (Triathlonclub Kagran, W) musste das Rennen nach dem Schwimmen beenden, Tanja Stroschneider, die nach einer hartnäckigen Verkühlung nach Yokohama noch nicht 100% fit war, auf der Radstrecke. Hauser musste erst vergangene Woche ein Zahn gezogen werden, die vermeintliche Rehabilitationszeit war dann doch zu kurz für ein Rennen auf Weltklasse-Niveu.

„Das Schwimmen und Radfahren war wirklich gut. Es ist einfach wieder cool zurück zu sein im WTCS-Geschehen. Mit dem Laufen bin ich natürlich nicht zufrieden – ich schätze das dauert noch etwas bis das zurückkommt. Mit der Platzierung bin ich daher nicht unbedingt zufrieden. Ich weiß, woran ich zu arbeiten habe“, so Vilic im Ziel.

Punkte auch für Knabl

Bei den Herren gelang dem schwimmstarken Tiroler Luis Knabl der Sprung in die 24-Mann-starke Radgruppe. Der Vorsprung auf die Verfolger konnte zwar ausgebaut werden, beim abschließenden Lauf büste der Olympiastarter von Tokio aber noch einige Plätze ein. Mit Platz 35 holte auch der Tiroler wieder Punkte für Weltrangliste und das Olympia-Qualifikationsranking.

Einmal mehr befanden sich die Österreicher im hinteren Bereich der Ergebnisliste bei den Herren und bei den Damen.