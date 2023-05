Zwei Olympia-Sieger werden am kommenden Sonntag, 4. Juni 2023 beim Ironman Hamburg an der Startlinie stehen. Nicht mehr in der Startliste scheint der Sieger des PTO Europe Auftakt auf Ibiza – Max Neumann auf. Neben tausenden Athleten und Zuschauer können auch alle zu Hause gebliebenen live dabei sein. Der NDR überträgt ab 5:55 Uhr live.

Link Liveübertragung

Neben den klassischen Deutschen Medien wird der IRONMAN Hamburg auch auf der IRONMAN Facebook Seite sowie auf dem Youtube Kanal mit englischem Kommentar übertragen. Die Startliste der Profi Männer beim IRONMAN Hamburg 2023 Start-Nr. Name Nation 1 Chevrot Denis FRA 2 Frodeno Jan GER 4 Høgenhaug Kristian DEN 5 Brownlee Alistair GBR 6 Hanson Matt USA 8 Angert Florian GER 9 Heemeryck Pieter BEL 10 Amberger Josh AUS 11 Kallin Robert SWE 12 Guilloux Arnaud FRA 14 Mennesson William FRA 15 Svensson Jesper SWE 16 Loeschke Franz GER 17 Pareyn Pamphiel BEL 18 Sowieja Dominik GER 19 Magnien Dylan FRA 20 Grue Kristian NOR 21 Plese David SLO 22 Davis Thomas GBR 23 Hsieh Shen Yen TWN 24 Norberg Sebastian SWE 25 Hauwert Levi AUS 26 Shaffeld Timo GER 27 Conte Rémi FRA 28 Drachler Tobias GER 29 Ljung Dennis SWE 30 Terrier Vincent FRA 31 Navalpotro RodrÍguez Álvaro ESP 32 Vistica Andrej CRO 33 Fritzenschaft Julian GER 34 Hoeing Jan GER 35 Proctor Sam GBR 36 hindkjær Kristian DEN 37 Wies Sven GER 38 Najmowicz Sebastian POL 39 Scott-Farrington James GBR 40 Guenther Fabian GER 41 Vabaorg Kevin EST 42 Sowinski Milosz POL 43 Rohde Maximilian GER 44 Raelert Michael GER 45 Schnödewind Lukas GER 47 Arnold Leonard GER 48 Wehrle Christopher GER 49 Große-Freese Finn GER 50 Markgraf Nico GER 51 Eggeling Marc GER 52 Szala Tomasz POL