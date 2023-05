1. Gyula Kovács (HUN), 55:54min

2. Márton Kropkó (HUN), 55:58min

3. Patrik Leitner (Tri Team 1. USC Traun, OÖ), 56:03min

35. Jan Gaberc (Tri Team Kaiser, OÖ), 59:35min

Martin Demuth (1. SVG Hohe Wand, NÖ) lief gestern beim Afrikacup in Hammamet (TUN) auf den starken 5. Platz. David Vollmann (LTC Seewinkl, B) holte als 21. seine ersten Weltranglistenpunkte. Beim Europacup in Olsztyn (POL) kam Jan Bader (SU Triathlonverein Wiener Neustadt, NÖ) auf den 15., Philip Pertl (TRI TEAM Hallein, S) den 17., Thomas Windischbauer (starlim racing team wels, OÖ) den 25. und Leon Pauger (Radverein Pro Cycle Team Bregenz, V) den 31. Platz.

Peter Luftensteiner (PSV Tri-Linz, OÖ) musste das Rennen frühzeitig beenden.

“Zum dritten Mal war ich heuer ‘first out of the water’. Am Rad waren wir zu 13. und beim Laufen lag ich lange auf Platz 3 mit Kontakt auf Platz 2. Am Ende habe ich dann aber doch mit der Hitze gekämpft”, so Demuth, der vor allem im Laufen gegenüber dem Vorjahr eine klare Verbesserung erkennt.